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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россияне могут украсть холодильники, но не нашу историю

Подоляк: Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом
Подоляк: Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 июля заявил в Twitter, что России не удастся присвоить себе украинскую историю.

"Сегодня Украина отмечает День государственности и День крещения Киевской Руси. Сегодня же по нашим городам было выпущено два десятка ракет. Российская истерика? Россияне могут украсть холодильники, но не нашу историю. Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и сейчас", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 августа 2021 года, в День Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ

В конце мая 2022 года Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности.

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Теги: Россия, Украина, история, война России против Украины, ракеты, Михаил Подоляк, День государственности
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