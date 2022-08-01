Подоляк о новой морской доктрине Путина: Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?

Подоляк напомнил, что Россия потеряла 15 кораблей в войне с Украиной, у которой практически нет флота Фото: president.gov.ua

"Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане?" – написал Подоляк.

Советник главы ОП напомнил,, что с 24 февраля Россия, развязавшая войну против Украины, потеряла 15 кораблей, включая "монструозный" крейсер "Москва". И это при том, что у Украины "фактически нет флота".

"Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?"– добавил Подоляк.

31 июля президент РФ Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину страны-оккупанта. В ней отмечается, что главной угрозой России, в частности, будет оставаться "стратегический курс США на доминирование в Мировом океане".

Россия в рамках указанной доктрины планирует создание пунктов обеспечения ВМФ РФ в Красном море и Индийском океане. "Границами и зонами национальных интересов страны", указанными в доктрине, значатся прежде всего Арктика, Черное, Охотское и Берингово моря.

Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані? З 24 лютого * втратила в * 15 кораблів, включно з монструозним крейсером «Москва». При тому, що * фактично не має флоту. Може, краще відразу брати курс на «звільнення Атлантиди»? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022