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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о новой морской доктрине Путина: Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?

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Подоляк напомнил, что Россия потеряла 15 кораблей в войне с Украиной, у которой практически нет флота
Подоляк напомнил, что Россия потеряла 15 кораблей в войне с Украиной, у которой практически нет флота
Фото: president.gov.ua

Россия собирается составить конкуренцию доминированию США в Мировом океане, в то время как морской флот РФ несет потери в войне с Украиной, фактически не обладающей военными кораблями. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал 31 июля в Twitter, комментируя содержание новой российской морской доктрины.

"Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане?" – написал Подоляк.

Советник главы ОП напомнил,, что с 24 февраля Россия, развязавшая войну против Украины, потеряла 15 кораблей, включая "монструозный" крейсер "Москва". И это при том, что у Украины "фактически нет флота".

"Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?"– добавил Подоляк.

31 июля президент РФ Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину страны-оккупанта. В ней отмечается, что главной угрозой России, в частности, будет оставаться "стратегический курс США на доминирование в Мировом океане".

Россия в рамках указанной доктрины планирует создание пунктов обеспечения ВМФ РФ в Красном море и Индийском океане. "Границами и зонами национальных интересов страны", указанными в доктрине, значатся прежде всего Арктика, Черное, Охотское и Берингово моря.

Контекст:

31 июля в России отмечали День военно-морского флота.

Оккупанты отменили праздничные мероприятия в Крыму, сославшись на то, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник.

В Военно-морских силах Украины заявили, что российские захватчики "отменили праздник, чтобы в который раз не опозориться".

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