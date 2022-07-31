"Отменили праздник, чтобы в который раз не опозориться". ВМС Украины отреагировали на заявления об атаке беспилотника в Севастополе

Враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста – ВМС Украины Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Оккупационные власти Севастополя 31 июля заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в Севастополе отменили.

В ВМС считают, что на самом деле "рашисты в Крыму боятся ВСУ" и придумали повод отменить праздник.

"На самом деле враг не рискнул проводить День ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь ВСУ, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника. Такими заявлениями враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста", – сказано в сообщении.

В ВМС напомнили, что силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению оккупированных территорий страны, нанося удары исключительно по военным объектам РФ.

Также в ВМС добавили, что украинская армия не наносит удары по территории России, подчеркнув при этом, что "Крым – это Украина".

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