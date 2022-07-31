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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Отменили праздник, чтобы в который раз не опозориться". ВМС Украины отреагировали на заявления об атаке беспилотника в Севастополе

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Враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста ВМС Украины
Враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста – ВМС Украины
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

В Военно-морских силах (ВМС) Вооруженных сил Украины считают, что распространяя заявления о якобы обстреле украинским беспилотником штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму, Россия признает недееспособность своей противовоздушной обороны на полуострове. Сообщение опубликовано в Facebook ВМС ВСУ.

Оккупационные власти Севастополя 31 июля заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в Севастополе отменили.

В ВМС считают, что на самом деле "рашисты в Крыму боятся ВСУ" и придумали повод отменить праздник. 

"На самом деле враг не рискнул проводить День ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь ВСУ, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника. Такими заявлениями враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста", – сказано в сообщении. 

В ВМС напомнили, что силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению оккупированных территорий страны, нанося удары исключительно по военным объектам РФ.

Также в ВМС добавили, что украинская армия не наносит удары по территории России, подчеркнув при этом, что "Крым – это Украина".

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02qhGg3VBjGd1PZtiFsHKGqjEFT7grCq9bwnJs6KREokuPG6kraz9NbytbXGWSwKNWl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук считает провокацией сообщения российских оккупационных властей о якобы атаке ВСУ на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, Севастополь, Черноморский флот РФ, ВМС Украины, ПВО, беспилотники, война России против Украины
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