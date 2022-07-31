"Отменили праздник, чтобы в который раз не опозориться". ВМС Украины отреагировали на заявления об атаке беспилотника в Севастополе

Оккупационные власти Севастополя 31 июля заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в Севастополе отменили.
В ВМС считают, что на самом деле "рашисты в Крыму боятся ВСУ" и придумали повод отменить праздник.
"На самом деле враг не рискнул проводить День ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь ВСУ, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника. Такими заявлениями враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста", – сказано в сообщении.
В ВМС напомнили, что силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению оккупированных территорий страны, нанося удары исключительно по военным объектам РФ.
Также в ВМС добавили, что украинская армия не наносит удары по территории России, подчеркнув при этом, что "Крым – это Украина".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук считает провокацией сообщения российских оккупационных властей о якобы атаке ВСУ на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.