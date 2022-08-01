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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Три "Д". В Офисе президента Украины объяснили, на чем базируется сценарий эффективной военной контроперации

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Подоляк отметил, что ликвидация необходима и оккупантов, и коллаборантов
Подоляк отметил, что ликвидация необходима и оккупантов, и коллаборантов
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал 1 августа в Twitter три фактора, которые должны способствовать деоккупации украинских территорий.

"Сценарий эффективной контроперации базируется на трех "Д": деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях; дефрагментация – удары по складам, базам топлива, оперативным штабам; депопуляция – максимальные потери врага в живой силе", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас боевые действия идут на востоке и юге.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, вторжение, советник, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, потери России, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация, контрнаступление
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