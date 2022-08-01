"Три "Д". В Офисе президента Украины объяснили, на чем базируется сценарий эффективной военной контроперации

"Сценарий эффективной контроперации базируется на трех "Д": деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях; дефрагментация – удары по складам, базам топлива, оперативным штабам; депопуляция – максимальные потери врага в живой силе", – написал он.

Сценарій ефективної контр-операції базується на трьох «Д»: 1. Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях. 2. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах. 3. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас боевые действия идут на востоке и юге.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона.