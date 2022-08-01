Путин в новой морской доктрине объявил восточную часть Средиземного моря и Красное море "сферой национальных интересов России"

31 июля в России отмечали День военно-морского флота, однако оккупанты отменили праздничные мероприятия в захваченном Крыму Фото: ЕРА

В частности, предусматривается создание пунктов обеспечения ВМФ РФ в Красном море и Индийском океане.

"Границами и зонами национальных интересов страны", указанными в доктрине, значатся прежде всего Арктика, Черное, Охотское и Берингово моря.

Согласно документу, основной угрозой безопасности РФ считает "курс США на доминирование в океане и рост активности НАТО".

Помимо этого, доктрина предусматривает усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в оккупированном Крыму.