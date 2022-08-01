Путин в новой морской доктрине объявил восточную часть Средиземного моря и Красное море "сферой национальных интересов России"

В частности, предусматривается создание пунктов обеспечения ВМФ РФ в Красном море и Индийском океане.
"Границами и зонами национальных интересов страны", указанными в доктрине, значатся прежде всего Арктика, Черное, Охотское и Берингово моря.
Согласно документу, основной угрозой безопасности РФ считает "курс США на доминирование в океане и рост активности НАТО".
Помимо этого, доктрина предусматривает усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в оккупированном Крыму.
31 июля в России отмечали День военно-морского флота.
Оккупанты отменили праздничные мероприятия в Крыму, сославшись на то, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник.
В Военно-морских силах Украины заявили, что российские захватчики "отменили праздник, чтобы в который раз не опозориться".