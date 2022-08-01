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Путин в новой морской доктрине объявил восточную часть Средиземного моря и Красное море "сферой национальных интересов России"

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31 июля в России отмечали День военно-морского флота, однако оккупанты отменили праздничные мероприятия в захваченном Крыму
31 июля в России отмечали День военно-морского флота, однако оккупанты отменили праздничные мероприятия в захваченном Крыму
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал новую морскую доктрину, в которой часть Средиземного моря и Красное море называются "сферой национальных интересов России". Документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, предусматривается создание пунктов обеспечения ВМФ РФ в Красном море и Индийском океане.

"Границами и зонами национальных интересов страны", указанными в доктрине, значатся прежде всего Арктика, Черное, Охотское и Берингово моря.

Согласно документу, основной угрозой безопасности РФ считает "курс США на доминирование в океане и рост активности НАТО".

Помимо этого, доктрина предусматривает усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в оккупированном Крыму.

Контекст:

31 июля в России отмечали День военно-морского флота.

Оккупанты отменили праздничные мероприятия в Крыму, сославшись на то, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник.

В Военно-морских силах Украины заявили, что российские захватчики "отменили праздник, чтобы в который раз не опозориться".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Черное море, Красное море, доктрина, ВМФ, море
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