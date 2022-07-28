"Путин притворяется безумцем, но не является им". Подоляк заявил, что глава Кремля ведет себя, как школьный хулиган

Подоляк рассказал, что нужно, чтобы "поставить на место" Путина Фото: president.gov.ua

"Россия напала на Грузию и Украину, но проглотила вступление Финляндии в НАТО. Москва угрожает Молдове, но избегает конфликтов с Турцией. Путин притворяется безумцем, но не является им. Путин – школьный хулиган, задирающий слабых и избегающий сильных", – написал он.

Подоляк призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS. По его словам, ATACMS и вооруженная Украина "ставят на место хулиганов".

* напала на Грузію та * , але проковтнула вступ Фінляндії в НАТО. Москва погрожує Молдові, але уникає конфліктів з * . Путін вдає безумця, але не є ним. Путін – шкільний хуліган, що задирає слабких й уникає сильних. Що ставить на місце хуліганів? #ATACMS та озброєна Україна. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 28, 2022

Его комментарий последовал за заявлением конгрессвумен Элисы Слоткин, которая 27 июля в комментарии CNN сказала, что в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка предоставления Украине ракет ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии более 280 км. 25 июля глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит говорил, что представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет ATACMS.