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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Путин притворяется безумцем, но не является им". Подоляк заявил, что глава Кремля ведет себя, как школьный хулиган

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Подоляк рассказал, что нужно, чтобы "поставить на место" Путина
Подоляк рассказал, что нужно, чтобы "поставить на место" Путина
Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин ведет себя во внешней политике, как школьный хулиган, – задирает слабых и избегает сильных. Об этом 28 июля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия напала на Грузию и Украину, но проглотила вступление Финляндии в НАТО. Москва угрожает Молдове, но избегает конфликтов с Турцией. Путин притворяется безумцем, но не является им. Путин – школьный хулиган, задирающий слабых и избегающий сильных", – написал он. 

Подоляк призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS. По его словам, ATACMS и вооруженная Украина "ставят на место хулиганов". 

Его комментарий последовал за заявлением конгрессвумен Элисы Слоткин, которая 27 июля в комментарии CNN сказала, что в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка предоставления Украине ракет ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии более 280 км. 25 июля глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит говорил, что представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет ATACMS

Контекст:

Дальность стрельбы снарядов, которые США предоставляют Украине к РСЗО HIMARS, составляет 80 км, сообщил 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона Ллойд Остин. 

По словам Джейка Салливана, советника по нацбезопасности президента США Джозефа Байдена, Соединенные Штаты пока не готовы передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км. Об этом он заявил 22 июля в ходе выступления на форуме по безопасности в Аспене. "В то время как ключевая цель США – делать все необходимое, поддерживать и защищать Украину, другая ключевая цель – сделать так, чтобы мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к третьей мировой войне", – отметил Салливан.

Министр обороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, РСЗО, ракеты, Михаил Подоляк, HIMARS
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