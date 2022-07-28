"Путин притворяется безумцем, но не является им". Подоляк заявил, что глава Кремля ведет себя, как школьный хулиган

"Россия напала на Грузию и Украину, но проглотила вступление Финляндии в НАТО. Москва угрожает Молдове, но избегает конфликтов с Турцией. Путин притворяется безумцем, но не является им. Путин – школьный хулиган, задирающий слабых и избегающий сильных", – написал он.
Подоляк призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS. По его словам, ATACMS и вооруженная Украина "ставят на место хулиганов".
* напала на Грузію та * , але проковтнула вступ Фінляндії в НАТО. Москва погрожує Молдові, але уникає конфліктів з * . Путін вдає безумця, але не є ним. Путін – шкільний хуліган, що задирає слабких й уникає сильних. Що ставить на місце хуліганів? #ATACMS та озброєна Україна.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 28, 2022
Его комментарий последовал за заявлением конгрессвумен Элисы Слоткин, которая 27 июля в комментарии CNN сказала, что в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка предоставления Украине ракет ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии более 280 км. 25 июля глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит говорил, что представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет ATACMS.
Дальность стрельбы снарядов, которые США предоставляют Украине к РСЗО HIMARS, составляет 80 км, сообщил 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона Ллойд Остин.
По словам Джейка Салливана, советника по нацбезопасности президента США Джозефа Байдена, Соединенные Штаты пока не готовы передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км. Об этом он заявил 22 июля в ходе выступления на форуме по безопасности в Аспене. "В то время как ключевая цель США – делать все необходимое, поддерживать и защищать Украину, другая ключевая цель – сделать так, чтобы мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к третьей мировой войне", – отметил Салливан.
Министр обороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.