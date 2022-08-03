"Путин хочет Восточную Украину". В Бундестаге не верят в желание России вести переговоры и раскритиковали Шредера

"Если он скажет, что [президент РФ Владимир] Путин хочет решения, то сегодня я могу сказать вам, как должно [с точки зрения России] выглядеть решение, а именно – Путин хочет Восточную Украину", – отметила Штрак-Циммерманн RTL/ntv.
Депутат Бундестага сказала об этом в контексте предыдущих заявлений российских дипломатов, из которых следует, что Россия хочет сменить власть в Киеве и Украине, поясняет n-tv.
"Поэтому я более серьезно прислушиваюсь к тому, что говорит [глава МИД России Сергей] Лавров, чем к тому, что говорит бывший канцлер", – добавила она.
Штрак-Циммерманн призвала к долгосрочным поставкам оружия в Украину.
"Сегодня мы должны решить, как мы можем продолжать поддерживать Украину осенью", – подытожила депутат.
Шредер после поездки в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью телеканалу n-tv 3 августа заявил, что "Кремль хочет решения путем переговоров". По мнению Шредера, базой для будущего соглашения о прекращении огня могло бы стать уже заключенное "зерновое соглашение".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав Шредера "известным глашатаем империи", заявил, что сперва Россия должна прекратить огонь и отвести войска – тогда можно начинать конструктивный диалог.
"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой – приглашает к капитуляции", – добавил Подоляк.
Лавров 24 июля озвучивал угрозы "помочь избавиться от антинародного режима" в Украине, а 20 июля заявлял о том, что "географические задачи" развязанной Россией войны в Украине "изменились".
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. Он также считает, что "если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне", то Украина сможет до конца этого года завершить боевые действия и начать переговоры с РФ.