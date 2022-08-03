"Путин хочет Восточную Украину". В Бундестаге не верят в желание России вести переговоры и раскритиковали Шредера

"Если он скажет, что [президент РФ Владимир] Путин хочет решения, то сегодня я могу сказать вам, как должно [с точки зрения России] выглядеть решение, а именно – Путин хочет Восточную Украину", – отметила Штрак-Циммерманн RTL/ntv.

Депутат Бундестага сказала об этом в контексте предыдущих заявлений российских дипломатов, из которых следует, что Россия хочет сменить власть в Киеве и Украине, поясняет n-tv.

"Поэтому я более серьезно прислушиваюсь к тому, что говорит [глава МИД России Сергей] Лавров, чем к тому, что говорит бывший канцлер", – добавила она.

Штрак-Циммерманн призвала к долгосрочным поставкам оружия в Украину.

"Сегодня мы должны решить, как мы можем продолжать поддерживать Украину осенью", – подытожила депутат.

Шредер после поездки в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью телеканалу n-tv 3 августа заявил, что "Кремль хочет решения путем переговоров". По мнению Шредера, базой для будущего соглашения о прекращении огня могло бы стать уже заключенное "зерновое соглашение".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав Шредера "известным глашатаем империи", заявил, что сперва Россия должна прекратить огонь и отвести войска – тогда можно начинать конструктивный диалог.

"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой – приглашает к капитуляции", – добавил Подоляк.

Лавров 24 июля озвучивал угрозы "помочь избавиться от антинародного режима" в Украине, а 20 июля заявлял о том, что "географические задачи" развязанной Россией войны в Украине "изменились".