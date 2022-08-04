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Путин посмертно присвоил звание Героя России приговоренной к 12 годам лишения свободы в Украине боевику "ДНР" с позывным Корса

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Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ боевику "ДНР" Качуре, ликвидированной ВСУ
Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ боевику "ДНР" Качуре, ликвидированной ВСУ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ликвидированной ВСУ Ольге Качуре – боевику "ДНР" с позывным Корса, которая предала Украину в 2014 году и перешла на сторону террористической организации.

Текст указа 4 апреля опубликован на сайте Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)", – говорится в документе.

О ликвидации Качуры накануне сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши защитники отправили знаковую сволочь петь с Кобзоном. Ольга Качура, позывной Корса. Бывший подполковник МВД [Украины], перешедший с 2014 года на сторону оккупантов", – написал он.

Андрющенко напомнил, что Качура была заочно приговорена Украиной к 12 годам лишения свободы. Корса руководила расчетами находящихся в распоряжении боевиков реактивных установок "Град", которые "неоднократно убивали мирных украинцев".

Контекст:

В 2019 году Шевченковский районный суд Киева признал Корсу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и назначил наказание (заочно) в виде 12 лет лишения свободы, сообщала пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, уроженка Донецка Качура с позывным Корса в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданному на основе так называемой "группы Безлера". С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвовала в террористической деятельности.

Обучение Корса прошла в РФ, была "командиром" артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР". В СБУ подчеркнули, что Качура непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих военных формирований Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, террористы, боевики, артиллерия, приговор, ДНР, указ, преступление, обстрелы, война России против Украины, население
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