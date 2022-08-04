Путин посмертно присвоил звание Героя России приговоренной к 12 годам лишения свободы в Украине боевику "ДНР" с позывным Корса

Текст указа 4 апреля опубликован на сайте Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)", – говорится в документе.

О ликвидации Качуры накануне сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши защитники отправили знаковую сволочь петь с Кобзоном. Ольга Качура, позывной Корса. Бывший подполковник МВД [Украины], перешедший с 2014 года на сторону оккупантов", – написал он.

Андрющенко напомнил, что Качура была заочно приговорена Украиной к 12 годам лишения свободы. Корса руководила расчетами находящихся в распоряжении боевиков реактивных установок "Град", которые "неоднократно убивали мирных украинцев".