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Подоляк: Северная Македония подставила Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем

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СМИ сообщали, что Северная Македония передала Украине четыре Су-25
СМИ сообщали, что Северная Македония передала Украине четыре Су-25
Фото: EPA

Северная Македония помогла Украине танками и самолетами. Об этом в Twitter 6 августа заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", – заявил он.

Контекст:

Ряд СМИ, в том числе MKD.mk, сообщали, что Северная Македония передаст Украине четыре самолета Су-25, которые получила от Украины в 2001 году.

5 августа спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не подтверждал эту информацию"У нас пока нет подтверждения от официальных источников ни Македонии, ни Министерства обороны Украины относительно передачи этих самолетов. Это появилось в прессе, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди паровоза, всегда хотят первыми освещать все события. Пока что мы такой информации не обнародовали, не имеем", – прокомментировал Игнат.

Теги: Су-25, самолеты, Северная Македония, Михаил Подоляк
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