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Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Европейский союз

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Глава правительства Северной Македонии и премьер-министр Албании приехали в Брюссель
Глава правительства Северной Македонии и премьер-министр Албании приехали в Брюссель
Фото: EPA

Албания и Северная Македония 19 июля открыли переговоры о вступлении в Европейский союз. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе. Трансляцию брифинга опубликовал албанский телеканал Top Channel Albania.

"Этот исторический момент – ваш успех. Результат вашего упорного труда. Еврокомиссия поддерживала вас во всем. Мы будем это делать и дальше", – заявила фон дер Ляйен. 

На переговоры в Брюссель приехали глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски и премьер-министр Албании Эди Рама.

"После 17 лет ожидания давайте наконец-то начнем переговоры", – написал в Twitter Ковачевски, отметив, что Северная Македония "уверенно входит в большую европейскую семью". 

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к правительствам Албании и Северной Македонии в Twitter со словами: "Мы хотим, чтобы вы были членами Европейского союза, и мы всегда будем рядом с вами!"

Процесс переговоров начался с презентации переговорных рамок, которые позволят головному офису ЕС проверить, "насколько хорошо каждая страна готова принять все законы, правила и нормы союза", отметило агентство Associated Press.

Контекст:

Северная Македония является кандидатом на членство в Евросоюзе в течение 17 лет, но его одобрение сначала блокировала Греция из-за спора по названию страны, а потом Болгария. В феврале 2019-го, по требованию Греции, Македония сменила свое название на Северную Македонию. 1 июля страна поддержала план Франции по разрешению спора с Болгарией (она не хотела признавать существование отдельного македонского языка и национальности), сообщил в Facebook премьер страны. План предусматривает, что Болгария позволяет Скопье начать процесс, а ЕС и Франция гарантируют, что все болгарские условия будут выполнены, но какие это условия, правительства стран не уточнили.

Албания имеет статус кандидата в Евросоюз с 2014 года. Главное требование от ЕС до начала переговоров было борьба с коррупцией и прием беженцев.

Теги: Еврокомиссия, Албания, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Северная Македония, Эди Рама, ЕС, Олаф Шольц, Димитар Ковачевски
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