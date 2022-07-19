Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Европейский союз

"Этот исторический момент – ваш успех. Результат вашего упорного труда. Еврокомиссия поддерживала вас во всем. Мы будем это делать и дальше", – заявила фон дер Ляйен.
На переговоры в Брюссель приехали глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски и премьер-министр Албании Эди Рама.
"После 17 лет ожидания давайте наконец-то начнем переговоры", – написал в Twitter Ковачевски, отметив, что Северная Македония "уверенно входит в большую европейскую семью".
Денес конечно, по 17 години чека * е ги отпочнуваме преговорите. Отвораме нови перспективи за државата и за гра * аните и полека но сигурно се приклучуваме кон големото европско семе * ство.— Dimitar Kovachevski (@DKovachevski) July 19, 2022
Искрено се радувам, заедно со гра * аните на ова денешно добредо * де од Европската Уни * а. pic.twitter.com/0hbs6MNeVs
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к правительствам Албании и Северной Македонии в Twitter со словами: "Мы хотим, чтобы вы были членами Европейского союза, и мы всегда будем рядом с вами!"
I welcome the vote of the Macedonian * parliament paving the way for the first accession conferences of the European Union * with North Macedonia and Albania. We want you as members of the European Union and will be at your side all the way!— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 16, 2022
Процесс переговоров начался с презентации переговорных рамок, которые позволят головному офису ЕС проверить, "насколько хорошо каждая страна готова принять все законы, правила и нормы союза", отметило агентство Associated Press.
Северная Македония является кандидатом на членство в Евросоюзе в течение 17 лет, но его одобрение сначала блокировала Греция из-за спора по названию страны, а потом Болгария. В феврале 2019-го, по требованию Греции, Македония сменила свое название на Северную Македонию. 1 июля страна поддержала план Франции по разрешению спора с Болгарией (она не хотела признавать существование отдельного македонского языка и национальности), сообщил в Facebook премьер страны. План предусматривает, что Болгария позволяет Скопье начать процесс, а ЕС и Франция гарантируют, что все болгарские условия будут выполнены, но какие это условия, правительства стран не уточнили.
Албания имеет статус кандидата в Евросоюз с 2014 года. Главное требование от ЕС до начала переговоров было борьба с коррупцией и прием беженцев.