Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Европейский союз

"Этот исторический момент – ваш успех. Результат вашего упорного труда. Еврокомиссия поддерживала вас во всем. Мы будем это делать и дальше", – заявила фон дер Ляйен.

На переговоры в Брюссель приехали глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски и премьер-министр Албании Эди Рама.

"После 17 лет ожидания давайте наконец-то начнем переговоры", – написал в Twitter Ковачевски, отметив, что Северная Македония "уверенно входит в большую европейскую семью".

Денес конечно, по 17 години чека * е ги отпочнуваме преговорите. Отвораме нови перспективи за државата и за гра * аните и полека но сигурно се приклучуваме кон големото европско семе * ство.



Искрено се радувам, заедно со гра * аните на ова денешно добредо * де од Европската Уни * а. pic.twitter.com/0hbs6MNeVs — Dimitar Kovachevski (@DKovachevski) July 19, 2022

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к правительствам Албании и Северной Македонии в Twitter со словами: "Мы хотим, чтобы вы были членами Европейского союза, и мы всегда будем рядом с вами!"

I welcome the vote of the Macedonian * parliament paving the way for the first accession conferences of the European Union * with North Macedonia and Albania. We want you as members of the European Union and will be at your side all the way! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 16, 2022

Процесс переговоров начался с презентации переговорных рамок, которые позволят головному офису ЕС проверить, "насколько хорошо каждая страна готова принять все законы, правила и нормы союза", отметило агентство Associated Press.