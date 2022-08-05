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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы Украины не подтверждают информацию СМИ о передаче Северной Македонией штурмовиков Су-25 для ВСУ

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Су-25 есть на вооружении ВСУ
Су-25 есть на вооружении ВСУ
Фото: wikipedia.org

Воздушные силы Вооруженных сил Украины не имеют информации о передаче Северной Македонией Украине самолетов штурмовой авиации Су-25. Об этом на брифинге 5 августа заявил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат, информирует агентство "Интерфакс-Украина".

Сведения о передаче Украине четырех Су-25 распространили ранее некоторые СМИ, в том числе MKD.mk. По данным македонского издания, украинским военным передали самолеты, которые были получены от Украины в 2001 году.

"У нас пока нет подтверждения от официальных источников ни Македонии, ни Министерства обороны Украины относительно передачи этих самолетов. Это появилось в прессе, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди паровоза, всегда хотят первыми освещать все события. Пока что мы такой информации не обнародовали, не имеем", – прокомментировал Игнат.

После произошедшего 24 февраля полномасштабного вторжения России украинские власти призывали страны Запада предоставить Украине вооружение, в том числе средства противовоздушной обороны и самолеты.

Контекст:

Су-25 – разработанный в Советском Союзе одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для авиаподдержки в зоне боевых действий при визуальной видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами.

Су-25 есть на вооружении ВСУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: самолет, авиация, вооружение, Су-25, самолеты, ВСУ, Воздушные силы Украины, Северная Македония, Юрий Игнат
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