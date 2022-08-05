Воздушные силы Украины не подтверждают информацию СМИ о передаче Северной Македонией штурмовиков Су-25 для ВСУ

Сведения о передаче Украине четырех Су-25 распространили ранее некоторые СМИ, в том числе MKD.mk. По данным македонского издания, украинским военным передали самолеты, которые были получены от Украины в 2001 году.

"У нас пока нет подтверждения от официальных источников ни Македонии, ни Министерства обороны Украины относительно передачи этих самолетов. Это появилось в прессе, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди паровоза, всегда хотят первыми освещать все события. Пока что мы такой информации не обнародовали, не имеем", – прокомментировал Игнат.

После произошедшего 24 февраля полномасштабного вторжения России украинские власти призывали страны Запада предоставить Украине вооружение, в том числе средства противовоздушной обороны и самолеты.