ГОРДОН
 
 
МИР

МИД Украины призвал соотечественников избегать южной части Сербии. В регионе накаляется ситуация

МИД Украины рекомендовал украинцам покидать Сербию через Северную Македонию
МИД Украины рекомендовал украинцам покидать Сербию через Северную Македонию
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Гражданам Украины не рекомендуется ездить на юг Сербии, заявил 31 июля в Fаcebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Отслеживаем ситуацию на юге Сербии. Стороны должны воздерживаться от действий, способных спровоцировать насилие. Настоятельно рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", – написал он.

Дипломат отметил, что на базе посольства Украины в Сербии создан оперативный штаб и открыта круглосуточная телефонная горячая линия для нуждающихся в помощи украинцев: +381631113185.

"В случае дальнейшего обострения ситуации с безопасностью и блокирования дорог на юге Сербии рекомендуем украинцам использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония", – объяснил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0GoGAXu7PA8A88wSDdcgbvWJxFwqZLRy8J35tt4ZajQ29anVXAwzZZoaGLnp4NPeol

Контекст:

Частично признанное Косово (сербский регион, населенный преимущественно албанцами и находящийся с южной стороны Сербии) объявило о запрете с 1 августа въезда на свою территорию гражданам с сербскими документами. Это вызвало обострение в отношениях сербов и косоваров.

31 июля на границе Косово и Сербии произошли беспорядки, СМИ сообщали о выстрелах и переброске бронетехники спецназа Косово.

Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность решением Косово ограничить въезд. Он подчеркнул, что, если власти Косово "решатся преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано около 100 стран мира. Сербия не признает отделение республики и считает ее своей территорией.

Переговоры Белграда и Приштины о политическом урегулировании и экономическом сотрудничестве были прерваны в 2018 году, когда правительство Косово ввело налог на товары, импортируемые из Сербии. Впоследствии пошлины были отменены.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: посольство, МИД Украины, граница, Сербия, телефоны, горячая линия, беспорядки, Косово, украинцы, документы, дипломаты, Олег Николенко, Северная Македония, спикер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (306938)
2
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (125636)
3
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (123056)
4
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (92318)
5
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии (57393)
6
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (45376)
7
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (44866)
8
"У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой (26534)
 
 
 
 