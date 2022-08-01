МИД Украины призвал соотечественников избегать южной части Сербии. В регионе накаляется ситуация

"Отслеживаем ситуацию на юге Сербии. Стороны должны воздерживаться от действий, способных спровоцировать насилие. Настоятельно рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", – написал он.
Дипломат отметил, что на базе посольства Украины в Сербии создан оперативный штаб и открыта круглосуточная телефонная горячая линия для нуждающихся в помощи украинцев: +381631113185.
"В случае дальнейшего обострения ситуации с безопасностью и блокирования дорог на юге Сербии рекомендуем украинцам использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония", – объяснил Николенко.
Частично признанное Косово (сербский регион, населенный преимущественно албанцами и находящийся с южной стороны Сербии) объявило о запрете с 1 августа въезда на свою территорию гражданам с сербскими документами. Это вызвало обострение в отношениях сербов и косоваров.
31 июля на границе Косово и Сербии произошли беспорядки, СМИ сообщали о выстрелах и переброске бронетехники спецназа Косово.
Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность решением Косово ограничить въезд. Он подчеркнул, что, если власти Косово "решатся преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано около 100 стран мира. Сербия не признает отделение республики и считает ее своей территорией.
Переговоры Белграда и Приштины о политическом урегулировании и экономическом сотрудничестве были прерваны в 2018 году, когда правительство Косово ввело налог на товары, импортируемые из Сербии. Впоследствии пошлины были отменены.