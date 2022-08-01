МИД Украины призвал соотечественников избегать южной части Сербии. В регионе накаляется ситуация

"Отслеживаем ситуацию на юге Сербии. Стороны должны воздерживаться от действий, способных спровоцировать насилие. Настоятельно рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", – написал он.

Дипломат отметил, что на базе посольства Украины в Сербии создан оперативный штаб и открыта круглосуточная телефонная горячая линия для нуждающихся в помощи украинцев: +381631113185.

"В случае дальнейшего обострения ситуации с безопасностью и блокирования дорог на юге Сербии рекомендуем украинцам использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония", – объяснил Николенко.