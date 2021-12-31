"В связи с вредоносной деятельностью". Власти Косово объявили персоной нон грата российского дипломата

В Косово российских дипломатов объявляют персонами нон грата не первый раз Фото: pixabay.com

"По просьбе премьер-министра Республики Косово Альбина Курти сегодня я издала постановление об объявлении персоной нон грата российского должностного лица миссии ООН в Косово в связи с его вредоносной деятельностью, нарушающей национальную безопасность Республики Косово", – написала она.

Дипломат отметила, что в Косово "по-прежнему привержены борьбе с пагубным влиянием Российской Федерации и ее представителей в регионе".

"Республика Косово будет продолжать еще более тесно сотрудничать со своими международными союзниками, особенно с американцами, европейцами и НАТО, чтобы помешать любым усилиям Российской Федерации по дестабилизации в нашем регионе", – подчеркнула Гервалла.

В октябре Косово объявляло персоной нон грата двух российских дипломатов.