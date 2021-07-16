Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

В Эстонии выразили сожаление, что РФ "избрала недружественную линию для общения с Европейским союзом" Фото: depositphotos.com

"Это ответ на изгнание нашего консула из России, как это принято в международной дипломатии и на принципах взаимности", – заявили в ведомстве.

В то же время в МИД Эстонии выразили надежду, что это не нанесет ущерб двусторонним отношениям страны с Россией.

"Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему очень жаль, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским союзом и его государствами-членами", – добавили в министерстве.