Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

"Это ответ на изгнание нашего консула из России, как это принято в международной дипломатии и на принципах взаимности", – заявили в ведомстве.
В то же время в МИД Эстонии выразили надежду, что это не нанесет ущерб двусторонним отношениям страны с Россией.
"Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему очень жаль, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским союзом и его государствами-членами", – добавили в министерстве.
В начале июля ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте якобы при получении материалов закрытого характера от гражданина РФ.
В МИД Эстонии ответили, что обвинения в адрес Лятте безосновательны, а доказательства сфальсифицированы. Дипломат, по данным ведомства, проводил рабочую встречу в политехническом университете, а потом был задержан на полтора часа.
7 июля в МИД РФ сообщили, что Россия высылает Лятте, он объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что имеют "неопровержимые доказательства противозаконной деятельности" эстонского дипломата.
В апреле Россия под подобным предлогом задерживала украинского консула Александра Сосонюка. 21 апреля он покинул территорию РФ.