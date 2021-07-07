Россия высылает эстонского дипломата, которого задерживали 6 июля

В ведомстве заявили, что сегодня вызывали временную поверенную в делах Эстонии в РФ Уллу Уйбо и заявили ей "решительный протест" в связи с якобы деятельностью Лятте по сбору разведданных.
"Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", – говорится в сообщении.
В МИД заявили, что имеют "неопровержимые доказательства противозаконной деятельности" эстонского дипломата.
В ФСБ заявляли, что задержали Лятте якобы при получении материалов закрытого характера от гражданина РФ.
В МИД Эстонии заявили, что обвинения в адрес Лятте безосновательны, а доказательства сфальсифицированы. Дипломат, по данным ведомства, проводил рабочую встречу в политехническом университете, а потом был задержан на полтора часа.
В апреле под подобным предлогом задерживали украинского консула Александра Сосонюка. 21 апреля он покинул территорию РФ.