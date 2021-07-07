Россия высылает эстонского дипломата, которого задерживали 6 июля

Временную поверенную в делах Эстонии в РФ Уллу Уйбо вызывали в МИД РФ Фото: EPA

В ведомстве заявили, что сегодня вызывали временную поверенную в делах Эстонии в РФ Уллу Уйбо и заявили ей "решительный протест" в связи с якобы деятельностью Лятте по сбору разведданных.

"Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", – говорится в сообщении.

В МИД заявили, что имеют "неопровержимые доказательства противозаконной деятельности" эстонского дипломата.