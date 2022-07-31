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Обострение между Сербией и Косово. Сербы строят баррикады, СМИ пишут о выдвижении спецназа Косово к границе

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Пользователи соцсетей публикуют фото блокирования местными сербами трасс в Косово
Пользователи соцсетей публикуют фото блокирования местными сербами трасс в Косово
Фото: ArianaGic/АріянаҐіць / Twitter

С 1 августа частично признанное Косово запрещает въезд на свою территорию гражданам с сербскими документами. Это вызвало обострение ситуации безопасности в регионе. Президент Сербии Александр Вучич обеспокоен таким решением и опасается, что власти Косово могут начать преследования сербов.

Как сообщает сербская служба BBC News, с 1 августа будет действовать режим, по которому лицам с сербскими документами при въезде в Косово будут выдаваться отдельные документы. Кроме того, начинается обязательная перерегистрация транспортных средств с сербскими номерами городов Косово на номерные знаки Косово.

Власти Косово назвали этот шаг "взаимным", поскольку Сербия уже более 11 лет не признает ее документы.

Вучич 31 июля записал обращение, в котором выразил обеспокоенность таким решением Косово. Обращение опубликовано на сайте Вучича. По его словам, Сербия никогда не находилась в более сложной и трудной ситуации в отношении Косово, чем сегодня.

Сербский президент также сообщил, что на приграничные КПП "Ярине" и "Брняк" выдвинулись косовские подразделения полиции, чтобы остановить всех желающих въехать с сербским удостоверением личности.

"Я прошу албанцев опомниться, а сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к конфликту", – добавил Вучич и отметил, что его просьба – сохранить мир любой ценой.

Вместе с тем он подчеркнул, что, если власти Косово "решатся преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".

ВИДЕО
Видео: Александар Вучић / YouTube

Сербская газета Danas сообщила о звуках сирен в центре населенной сербами Северной Митровицы в Косово. Видео со звуками сирен в соцсетях публикуют местные жители.

Полиция Косово в Facebook написала, что закрыла границу для пассажирского и транспортного движения на пограничных переходах "Брняк" и "Ярине" из-за блокады барикадами трасс местными сербами.

https://www.facebook.com/KosovoPolice/posts/pfbid0mFY46QumkYoMnophdMoE9TxPSHt3X7fAWfFKqZPm4NHXwaQ8sJQRMc54J5CrWfZtl

Портал "Вечерне новости" писал, что из Приштины, которую власти Косово называют столицей, к границам Сербии отправились бригады скорой помощи и бронетехника спецназа Косово.

В то же время министерство обороны Сербии сообщило, что в сети сейчас появляется много дезинформации о якобы столкновениях армии Сербии с полицией Косово. В ведомстве заверили, что никаких конфликтов не происходило, а армия Сербии не переходила админграницу с Косово.

Контекст:

Косово – это район в Сербии, населенный албанцами. В 1991 году в округе провозгласили независимость. Власти тогдашней Югославии ввели на территорию Косово силовые отряды. Сначала это была спецоперация, однако в 1998 году в регионе начались этнические чистки, сербы уничтожали албанцев. Поэтому в 1999 году НАТО бомбило большие сербские города, в частности столицу Белград. После этого из Косово вывели войска, а регион перешел под контроль миротворцев ООН.

В 2008 году парламент Косово объявил о полной независимости от Сербии, которая эту независимость так и не признала. Сегодня, по конституции Сербии, Косово является ее частью и называется Автономный край Косово и Метохия.

Страну признали около 100 стран мира. Сербия продолжает не признавать независимость Косово.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: армия, граница, Сербия, столкновения, Косово
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