Обострение между Сербией и Косово. Сербы строят баррикады, СМИ пишут о выдвижении спецназа Косово к границе

Как сообщает сербская служба BBC News, с 1 августа будет действовать режим, по которому лицам с сербскими документами при въезде в Косово будут выдаваться отдельные документы. Кроме того, начинается обязательная перерегистрация транспортных средств с сербскими номерами городов Косово на номерные знаки Косово.

Власти Косово назвали этот шаг "взаимным", поскольку Сербия уже более 11 лет не признает ее документы.

Вучич 31 июля записал обращение, в котором выразил обеспокоенность таким решением Косово. Обращение опубликовано на сайте Вучича. По его словам, Сербия никогда не находилась в более сложной и трудной ситуации в отношении Косово, чем сегодня.

Сербский президент также сообщил, что на приграничные КПП "Ярине" и "Брняк" выдвинулись косовские подразделения полиции, чтобы остановить всех желающих въехать с сербским удостоверением личности.

"Я прошу албанцев опомниться, а сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к конфликту", – добавил Вучич и отметил, что его просьба – сохранить мир любой ценой.

Вместе с тем он подчеркнул, что, если власти Косово "решатся преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".

ВИДЕО

Видео: Александар Вучић / YouTube

Сербская газета Danas сообщила о звуках сирен в центре населенной сербами Северной Митровицы в Косово. Видео со звуками сирен в соцсетях публикуют местные жители.

#BREAKING

* — Local Netizens report armed clashes on #Serbia-#Kosovo borders! Reports of gunfire heard in #NoviPazar, south of #Serbia near the Kosovo border. Reports of Serbians erecting barricades to protect themselves from Kosovo special forces. pic.twitter.com/WX1qC8uVhn — Il Cimmero (@CimmeroIl) July 31, 2022

Полиция Косово в Facebook написала, что закрыла границу для пассажирского и транспортного движения на пограничных переходах "Брняк" и "Ярине" из-за блокады барикадами трасс местными сербами.

It is being reported that there is an armed conflict along the #Kosovo #Serbia border. Air raid sirens can be heard in Kosovo, and special forces have closed the border.



Serbia receives much support from Russia.



Experts have warned Serbia is a security crisis waiting to happen. pic.twitter.com/RuRLxo8b4l — ArianaGic/Аріяна * іць (@GicAriana) July 31, 2022

Портал "Вечерне новости" писал, что из Приштины, которую власти Косово называют столицей, к границам Сербии отправились бригады скорой помощи и бронетехника спецназа Косово.

В то же время министерство обороны Сербии сообщило, что в сети сейчас появляется много дезинформации о якобы столкновениях армии Сербии с полицией Косово. В ведомстве заверили, что никаких конфликтов не происходило, а армия Сербии не переходила админграницу с Косово.