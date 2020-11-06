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Президента Косово в Гааге взяли под стражу

Лидер Косово Хашим Тачи и несколько его соратников взяты под стражу Специализированным судом по преступлениям в Косово. Им инкриминируют военные преступления и преступления против человечности, совершенные в 1998–1999 годах.

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Прежде чем предстать перед Международным судом, Тачи подал в отставку
Прежде чем предстать перед Международным судом, Тачи подал в отставку
Фото: ЕРА

Президент Косово Хашим Тачи, которого Международный суд обвиняет в военных преступлениях, задержан и взят под стражу в Гааге. Об этом сообщает Специализированная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

В сообщении говорится, что помимо Тачи, в следственный изолятор отправили бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, одного из полевых командиров Освободительной армии Косово Реджепа Селими и экс-главу парламента Якупа Красничи. 

В утвержденном обвинительном заключении говорится, что военные преступления в виде незаконных или произвольных арестов и задержаний, жестокого обращения, пыток и убийств, а также преступления против человечности в виде тюремного заключения, других бесчеловечных действий – пыток, убийств, насильственных исчезновений людей и преследований – совершались Тачи и его соратниками с марта 1998 года по сентябрь 1999 года.

Преступления якобы происходили по всей территории Косово и в Северной Албании и были совершены членами Освободительной армии Косово против сотен мирных жителей и лиц, не участвоваших в боевых действиях.

В утвержденном обвинительном заключении утверждается, что Тачи, Весели, Селими и Красники несут за эти преступления индивидуальную уголовную ответственность.

24 июня Специализированная прокуратура по Косово, работающая в Гааге, сообщила, что в специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении президента Косово Тачи, Весели и других лиц. 

Тачи заявил, что если обвинительное заключение Специализированной прокуратуры в Гааге по событиям войны 1998–1999 годов будет подтверждено, он немедленно подаст в отставку.

Он отметил, что, возможно, допускал политические ошибки, но военных преступлений не совершал никогда. Он добавил, что в суде намерен способствовать восстановлению справедливости.

5 ноября он подал в отставку.

В январе 2016 года Нидерланды дали добро на учреждение в Гааге нового международного трибунала, который занимается преступлениями в Косово, совершенными во время конфликта 1998–1999 годов.

В феврале 2016 года Тачи был избран президентом частично признанной Республики Косово.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.

Теги: арест, Косово, преступление, трибунал, Хашим Тачи, суд
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