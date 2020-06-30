Президент Косово в телеобращении заявил, что готов уйти в отставку

24 июня специальная палата трибунала по Косово предъявила обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях президенту Хашиму Тачи. Он заявил, что уйдет в отставку, если обвинительный акт будет принят трибуналом.

Тачи сказал, что его хотят привлечь к международному трибуналу, который он сам и помогал создать Фото: ЕРА

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что если обвинительное заключение специализированной прокуратуры в Гааге по событиям войны 1998–1999 годов будет подтверждено, он немедленно подаст в отставку. Об этом глава частично признанного государства сказал вечером 29 июня в телеобращении на канале RTK. Текст выступления приводит сайт телеканала.

По словам Тачи, в ближайшее время он встретится с ведущими политиками и обсудит следующие шаги. Он сказал, что не собирается уклоняться от международного правосудия, и гарантировал, что не предстанет перед трибуналом в качестве президента.

Обвинения в свой адрес Тачи считает неправдивыми и предвзятыми.

"Возможно, я допускал политические ошибки, но военных преступлений не совершал никогда. Даже если бы я вернулся в темные времена Слободана Милошевича (президент Югославии в 1997–2000 годах. – "ГОРДОН"), я бы сделал то же самое, отвечая пулей на пулю противника, лелея жажду свободы. Но я никогда не мстил обычным сербам, ромам или албанцам", – сказал президент.

Он напомнил, что обвинение в его адрес направлено в трибунал, создание которого он поддерживал.

Уже много лет никого из граждан Сербии не привлекают к ответственности за военные преступления, в том числе за этнические чистки и геноцид албанского населения, заявил Тачи. При этом он уверяет, что после окончания войны в 1999 году занимался только мирной политикой, добиваясь нормальных отношений с Сербией и способствуя евроинтеграции своей страны.

24 июня специализированная прокуратура по Косово, работающая в Гааге, сообщила, что в специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении президента Косово Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других лиц. Им инкриминируют преступления против человечности и военные преступления, в том числе около 100 убийств, насильственные исчезновения людей, преследования и пытки во время югославско-косовского конфликта 1998–1999 годов.

В январе 2016 года Нидерланды дали добро на учреждение в Гааге нового международного трибунала, который занимается преступлениями в Косово, совершенными во время конфликта 1998–1999 годов.

В феврале 2016 года Тачи был избран президентом частично признанной Республики Косово. Во время войны за независимость он был полевым командиром.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.