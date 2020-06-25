Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

Специальная палата трибунала по Косово предъявила обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях президенту Косово Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента Кадри Весели.

Во время войны 1998–1999 годов Тачи был полевым командиром Фото: ЕРА

В специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других лиц, им инкриминируют преступления против человечности и военные преступления, в том числе убийства, насильственные исчезновения людей, преследования и пытки. Об этом 24 июня сообщила специализированная прокуратура по Косово, работающая в Гааге.

Акт был передан еще 24 апреля. Публичное объявление о нем последовало в связи с попытками Тачи и других обвиняемых отменить решение о создании палаты и иным образом препятствовать работе следствия, говорится в заявлении для прессы.

"Тачи и Весели ставят свои личные интересы выше интересов жертв своих преступлений, верховенства закона и всего населения Косово", – утверждают прокуроры.

По данным специализированной прокуратуры, Тачи и другие обвиняемые несут уголовную ответственность за почти 100 убийств. Преступления, указанные в обвинительном заключении, совершены в отношении сотен косовских албанцев, сербов, ромов, включая политических противников нынешнего президента.

Судья специальной палаты сейчас изучает обвинительный акт.

В январе 2016 года Нидерланды дали добро на учреждение в Гааге нового международного трибунала, который занимается преступлениями в Косово, совершенными во время конфликта 1998–1999 годов.

В феврале 2016 года Тачи был избран президентом частично признанной Республики Косово. Во время войны за независимость он был полевым командиром.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.