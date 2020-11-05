Президент Косово подал в отставку из-за обвинений в военных преступлениях

Причиной оставки президента Косово Хашима Тачи стали обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые предъявлены ему международным правосудием. Он сказал, что не хочет представать перед судом в качестве президента Косово.

Тачи был главнокомандующим Армии освобождения Косово, которая вела партизанскую войну за независимость от Сербии Фото: ЕРА

Президент Косово Хашим Тачи сегодня заявил о намерении уйти в отставку для того, чтобы предстать перед Международным судом в Гааге из-за обвинения в военных преступлениях. Об этом сообщает Associated Press.

Тачи сказал, что пошел на такой шаг, чтобы "защитить неприкосновенность президентского института Косово" и сохранить историческую правду о том, кто был преступником, а кто пострадавшим в югославском конфликте.

Он подчеркнул, что Косово в войне было жертвой, а Сербия – агрессором.

Тачи был главнокомандующим Армии освобождения Косово, которая вела партизанскую войну за независимость от Сербии в 90-е годы ХХ века.

24 июня специализированная прокуратура по Косово, работающая в Гааге, сообщила, что в специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении президента Косово Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других лиц. Им инкриминируют преступления против человечности и военные преступления, в том числе около 100 убийств, насильственные исчезновения людей, преследования и пытки во время югославско-косовского конфликта 1998–1999 годов.

Тачи заявил, что если обвинительное заключение специализированной прокуратуры в Гааге по событиям войны 1998–1999 годов будет подтверждено, он немедленно подаст в отставку.

Он отметил, что, возможно, допускал политические ошибки, но военных преступлений не совершал никогда. Он добавил, что в суде намерен способствовать восстановлению справедливости.

В январе 2016 года Нидерланды дали добро на учреждение в Гааге нового международного трибунала, который занимается преступлениями в Косово, совершенными во время конфликта 1998–1999 годов.

В феврале 2016 года Тачи был избран президентом частично признанной Республики Косово.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.