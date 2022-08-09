Россия интеллектуально предсказуема. России не нужны переговоры, ей требуется оперативная пауза – Подоляк

Подоляк предвидит сценарий, который РФ разработала для "переговоров" с Украиной, и считает их на данный момент бесполезными Фото: presiden.gov.ua

Подоляк считает российские предложения о временном прекращении огня, в том числе озвученные устами экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, частью гибридной стратегии и элементом войны со стороны РФ.

По мнению советника главы ОП, России не нужны переговоры, ей требуется оперативная пауза для того, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию.

Подоляк отмечает, что РФ не была подготовлена к войне, которую она получила на территории Украины, потому что не знала и не понимала Украину. И поскольку блицкриг провалился, страна-оккупант стоит перед необходимостью накопить боеприпасы и деньги.

Именно с целью выиграть время, настаивает Подоляк, РФ предлагает переговоры. Однако Украине, по его убеждению, не нужен новый "Минск", поскольку уже понятно: "Мира, если ты отдаешь хотя бы клочок территории, быть не может".

Советник главы ОП напомнил, что условия прекращения огня, которые публично озвучивались российской верхушкой, известны: это признание Украиной территориальных претензий России, которые теперь распространяются и на захваченные после 24 февраля территории.

РФ, по словам Подоляка, "настолько интеллектуально предсказуема", что ему очевиден ход "переговоров", если Украина на них согласится.

Он уверен, что Россия после прекращения огня предложит Украине признать потерю временно оккупированных территорий. Украина не примет условие и начнет контрнаступление.

И тогда РФ, предвидит советник главы ОП, продолжая обстреливать мирные города, начнет на Западе информационную кампанию с месседжем "агрессор – не Россия, а Украина, потому что Украина не хочет сидеть за столом переговоров".

Подоляк констатировал, что сейчас между Кремлем и Банковой остались только те каналы связи, по которым идут переговоры по обмену телами погибших, по обмену пленными, и даже разговор с РФ о гуманитарных коридорах в Украине считается бессмысленным.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью телеканалу n-tv 3 августа заявил, что "Кремль хочет решения путем переговоров". По мнению Шредера, базой для будущего соглашения о прекращении огня могло бы стать уже заключенное "зерновое соглашение".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав Шредера "известным глашатаем империи", заявил, что сперва Россия должна прекратить огонь и отвести войска – тогда можно начинать конструктивный диалог.