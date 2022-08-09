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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия интеллектуально предсказуема. России не нужны переговоры, ей требуется оперативная пауза – Подоляк

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Подоляк предвидит сценарий, который РФ разработала для "переговоров" с Украиной, и считает их на данный момент бесполезными
Подоляк предвидит сценарий, который РФ разработала для "переговоров" с Украиной, и считает их на данный момент бесполезными
Фото: presiden.gov.ua

Каналы связи между Банковой и Кремлем на данный момент практически отсутствуют, а переговорная позиция России делает диалог бессмысленным. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью изданию "BBC News Україна", опубликованном 9 августа.

Подоляк считает российские предложения о временном прекращении огня, в том числе озвученные устами экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, частью гибридной стратегии и элементом войны со стороны РФ.

По мнению советника главы ОП, России не нужны переговоры, ей требуется оперативная пауза для того, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию.

Подоляк отмечает, что РФ не была подготовлена к войне, которую она получила на территории Украины, потому что не знала и не понимала Украину. И поскольку блицкриг провалился, страна-оккупант стоит перед необходимостью накопить боеприпасы и деньги. 

Именно с целью выиграть время, настаивает Подоляк, РФ предлагает переговоры. Однако Украине, по его убеждению, не нужен новый "Минск", поскольку уже понятно: "Мира, если ты отдаешь хотя бы клочок территории, быть не может".

Советник главы ОП напомнил, что условия прекращения огня, которые публично озвучивались российской верхушкой, известны: это признание Украиной территориальных претензий России, которые теперь распространяются и на захваченные после 24 февраля территории.

РФ, по словам Подоляка, "настолько интеллектуально предсказуема", что ему очевиден ход "переговоров", если Украина на них согласится.

Он уверен, что Россия после прекращения огня предложит Украине признать потерю временно оккупированных территорий. Украина не примет условие и начнет контрнаступление.

И тогда РФ, предвидит советник главы ОП, продолжая обстреливать мирные города, начнет на Западе информационную кампанию с месседжем "агрессор – не Россия, а Украина, потому что Украина не хочет сидеть за столом переговоров".

Подоляк констатировал, что сейчас между Кремлем и Банковой остались только те каналы связи, по которым идут переговоры по обмену телами погибших, по обмену пленными, и даже разговор с РФ о гуманитарных коридорах в Украине считается бессмысленным.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью телеканалу n-tv 3 августа заявил, что "Кремль хочет решения путем переговоров". По мнению Шредера, базой для будущего соглашения о прекращении огня могло бы стать уже заключенное "зерновое соглашение".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав Шредера "известным глашатаем империи", заявил, что сперва Россия должна прекратить огонь и отвести войска – тогда можно начинать конструктивный диалог.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

3 августа спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

Теги: Россия, Германия, Украина, Москва, Кремль, оккупация, Дмитрий Песков, Минск, BBC, переговоры, Герхард Шредер, вторжение, Минские соглашения, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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