"Если Запад устанет от войны, то РФ снова ударит со всей силой". Подоляк призвал Германию дать Украине больше оружия

По его словам, "ФРГ теперь должна пойти другим путем, понять, какая на самом деле Россия". И последние заявления канцлера Олафа Шольца свидетельствуют о намерениях Берлина изменить отношения с Москвой, считает он.
"Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства – нам их нужно больше, чтобы защитить, по крайней мере, Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", – рассказал советник руководителя ОП.
Он перечислил другие актуальные нужды Вооруженных сил Украины: это беспилотные летательные аппараты, дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня, которые позволят эффективно ликвидировать логистические и материально-технические ресурсы врага.
"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", – отметил он.
Советник руководителя ОП подчеркнул, что Россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы взыскать новые войска и вооружение на линию фронта.
"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", – подытожил он.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.
1 августа в Украину доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.