"Если Запад устанет от войны, то РФ снова ударит со всей силой". Подоляк призвал Германию дать Украине больше оружия

Чем быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну – советник главы ОП Фото: Михайло Подоляк / Telegram

По его словам, "ФРГ теперь должна пойти другим путем, понять, какая на самом деле Россия". И последние заявления канцлера Олафа Шольца свидетельствуют о намерениях Берлина изменить отношения с Москвой, считает он.

"Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства – нам их нужно больше, чтобы защитить, по крайней мере, Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", – рассказал советник руководителя ОП.

Он перечислил другие актуальные нужды Вооруженных сил Украины: это беспилотные летательные аппараты, дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня, которые позволят эффективно ликвидировать логистические и материально-технические ресурсы врага.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", – отметил он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что Россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы взыскать новые войска и вооружение на линию фронта.

"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", – подытожил он.