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Германия объявила о планах передать украинским военным 16 мостоукладчиков

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Длина мостоукладчика почти 12 метров
Длина мостоукладчика – почти 12 метров
Фото: bundeswehr.de

Германия передаст Украине для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber, проинформировало 29 июля в Twitter минобороны ФРГ.

"Продолжаем поддерживать. Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных войск министр [обороны Германии Кристине] Ламбрехт приняла решение предоставить пакет из 16 бронированных мостоукладчиков Biber", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что такие машины можно использовать для преодоления водных преград или других препятствий в боях.

Согласно опубликованной на сайте бундесвера технической характеристике мостоукладчиков, длина машины составляет почти 12 метров, боевая масса – 45,3 тонны.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard, реактивные системы залпового огня Mars II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, война, военные, ФРГ, военная помощь, вторжение, переправа, Минобороны, мост, российская агрессия, война России против Украины, Кристине Ламбрехт, российские оккупанты, бундесвер
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