ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия передала Украине три РСЗО Mars II и три гаубицы PzH 2000

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комментируя передачу Украине Mars II, Ламбрехт заявила, что Германия держит свое слово
Комментируя передачу Украине Mars II, Ламбрехт заявила, что Германия держит свое слово
Фото: ЕРА

Германия передала Украине реактивные системы залпового огня Mars II. Об этом 26 июля в Telegram заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками", – написал глава ОП.

Отправку Украине тяжелого вооружения подтвердила и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Welt.

По ее словам, немецкая сторона передала украинской стороне три единицы РСЗО Mars II, а также три самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000.

"Мы держим свое слово", – подчеркнула Ламбрехт.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

Теги: Германия, Украина, вооружение, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, Андрей Ермак, Кристине Ламбрехт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бурмака сообщила, что вернулась в Украину
Бурмака сообщила, что вернулась в Украину
Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц
Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц
"Хочу тебя вдохновить". Бывшая жена Dzidzio показала фигуру в купальнике
"Хочу тебя вдохновить". Бывшая жена Dzidzio показала фигуру в купальнике
Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас
Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас
Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей
Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
Клопотенко вместе с ЮНИСЕФ инициировал серию мастер-классов по приготовлению еды для детей-переселенцев в семи украинских областях
Клопотенко вместе с ЮНИСЕФ инициировал серию мастер-классов по приготовлению еды для детей-переселенцев в семи украинских областях
Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой
Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой
  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны
  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото
Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк опубликовал фото с передовой
Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк опубликовал фото с передовой
49-летняя Клум снялась без одежды и белья
49-летняя Клум снялась без одежды и белья
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (139786)
2
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (84742)
3
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (71457)
4
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (67090)
5
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (56069)
6
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (43423)
7
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (39810)
8
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (36588)
 
 
 
 