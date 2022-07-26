Германия передала Украине три РСЗО Mars II и три гаубицы PzH 2000

"РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками", – написал глава ОП.

Отправку Украине тяжелого вооружения подтвердила и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Welt.

По ее словам, немецкая сторона передала украинской стороне три единицы РСЗО Mars II, а также три самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000.

"Мы держим свое слово", – подчеркнула Ламбрехт.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.