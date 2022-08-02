Германия передала Украине оружие, которого еще нет на вооружении бундесвера – Шольц

Олаф отметил, что Украине было передано все, что есть у Германии: противотанковые и зенитные комплексы, мины, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. Также поставляются более сложные и дорогостоящие системы, такие как самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

По словам канцлера, некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не состоят на вооружении бундесвера. Для работы с этими установками украинские военные в Германии проходят соответствующее обучение.