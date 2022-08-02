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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия передала Украине оружие, которого еще нет на вооружении бундесвера – Шольц

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Шольц заявил, что Германия поставляет Украине новейшее вооружение
Шольц заявил, что Германия поставляет Украине новейшее вооружение
фото: ЕРА

Для борьбы с российским агрессором Германия поставляет Украине оружие и боеприпасы, некоторая военная техника настолько нова, что ее даже нет на вооружении бундесвера. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном 1 августа.

Олаф отметил, что Украине было передано все, что есть у Германии: противотанковые и зенитные комплексы, мины, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. Также поставляются более сложные и дорогостоящие системы, такие как самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

По словам канцлера, некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не состоят на вооружении бундесвера. Для работы с этими установками украинские военные в Германии проходят соответствующее обучение.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

1 августа в Украину доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.

Теги: Германия, Украина, военная техника, военная помощь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц
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