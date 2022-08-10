Зеленский в первом в истории разговоре с президентом Ганы обсудил вопрос продовольственной безопасности и поддержку Украины

Зеленский и Акуфо-Аддо (на фото) 10 августа провели первый в истории двусторонних отношений Украины и Ганы разговор Фото: Ghana Presidency / Twitter

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Говорили о поддержке Украины в международных организациях, в частности в Совете безопасности ООН, о готовности Украины и далее быть гарантом продовольственной безопасности в регионе", – написал Зеленский.

Президент добавил, что продолжает "активную работу над усилением взаимодействия с Африкой".

Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом * @NAkufoAddo. Говорили про підтримку * в міжнародних організаціях, зокрема в РБ * ; готовність * й надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2022

Накануне, 9 августа, первые в истории переговоры провели Зеленский и президент ДР Конго Феликс Чисекеди.