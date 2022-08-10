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ПОЛИТИКА

Зеленский в первом в истории разговоре с президентом Ганы обсудил вопрос продовольственной безопасности и поддержку Украины

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Зеленский и Акуфо-Аддо (на фото) 10 августа провели первый в истории двусторонних отношений Украины и Ганы разговор
Зеленский и Акуфо-Аддо (на фото) 10 августа провели первый в истории двусторонних отношений Украины и Ганы разговор
Фото: Ghana Presidency / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Говорили о поддержке Украины в международных организациях, в частности в Совете безопасности ООН, о готовности Украины и далее быть гарантом продовольственной безопасности в регионе", – написал Зеленский.

Президент добавил, что продолжает "активную работу над усилением взаимодействия с Африкой".

Накануне, 9 августа, первые в истории переговоры провели Зеленский и президент ДР Конго Феликс Чисекеди.

Контекст:

20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время начнет работу и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

В разговоре с президентом Малави 5 августа Зеленский отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого Зеленский провел также первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны

Теги: Украина, Африка, переговоры, Гана, Владимир Зеленский, президент, безопасность, сотрудничество
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