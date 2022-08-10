Зеленский в первом в истории разговоре с президентом Ганы обсудил вопрос продовольственной безопасности и поддержку Украины

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.
"Говорили о поддержке Украины в международных организациях, в частности в Совете безопасности ООН, о готовности Украины и далее быть гарантом продовольственной безопасности в регионе", – написал Зеленский.
Президент добавил, что продолжает "активную работу над усилением взаимодействия с Африкой".
Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом * @NAkufoAddo. Говорили про підтримку * в міжнародних організаціях, зокрема в РБ * ; готовність * й надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2022
Накануне, 9 августа, первые в истории переговоры провели Зеленский и президент ДР Конго Феликс Чисекеди.
20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время начнет работу и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.
10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.
12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.
В разговоре с президентом Малави 5 августа Зеленский отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого Зеленский провел также первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны.