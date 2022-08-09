"Настроен на углубление сотрудничества с Африкой". Зеленский и президент ДР Конго Чисекеди провели первые в истории переговоры

Он подчеркнул, что это первые в истории стран переговоры на таком уровне.

"Подчеркнул необходимость преодолеть продовольственный кризис, вызванный агрессией РФ в отношении Украины. Отметил важность поддержки Украины со стороны ДР Конго, в том числе в ООН. Настроен на углубление сотрудничества с Африкой!" – написал Зеленский.

Контекст:

20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

В разговоре с президентом Малави 5 августа Зеленский отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого Зеленский провел также первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны.