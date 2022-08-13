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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не очень, но немного жалко тупых орков". Ким сообщил, что весь руководящий состав оккупантов эвакуируется за Днепр

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На правом берегу Днепра оккупанты остаются без должного подкрепления, отметили в Херсонском облсовете
На правом берегу Днепра оккупанты остаются без должного подкрепления, отметили в Херсонском облсовете
Фото: EPA (архив)

Руководящий состав российских оккупационных войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.

Об этом 13 августа в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", – написал руководитель ОВА.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил в Facebook 13 августа, что фактически "на правом берегу рашисты остаются без должного подкрепления".

"Это и есть начало деоккупации Херсонской области, по крайней мере ее первого этапа", – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0MUDhfiUwiaWVS2aUigAJk2gLXHsjfD3ndXxTZ6AcwPzDuLYFERuP8sXyQr4s3Z9tl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Россия, Украина, захват, Херсонская область, Днепр, война России против Украины, берег, облсовет, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты, Сергей Хлань, деоккупация, контрнаступление
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