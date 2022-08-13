"Не очень, но немного жалко тупых орков". Ким сообщил, что весь руководящий состав оккупантов эвакуируется за Днепр

На правом берегу Днепра оккупанты остаются без должного подкрепления, отметили в Херсонском облсовете Фото: EPA (архив)

Об этом 13 августа в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", – написал руководитель ОВА.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил в Facebook 13 августа, что фактически "на правом берегу рашисты остаются без должного подкрепления".

"Это и есть начало деоккупации Херсонской области, по крайней мере ее первого этапа", – написал он.

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