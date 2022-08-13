"Не очень, но немного жалко тупых орков". Ким сообщил, что весь руководящий состав оккупантов эвакуируется за Днепр

Об этом 13 августа в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
"Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", – написал руководитель ОВА.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил в Facebook 13 августа, что фактически "на правом берегу рашисты остаются без должного подкрепления".
"Это и есть начало деоккупации Херсонской области, по крайней мере ее первого этапа", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.