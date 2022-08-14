"Они в бешенстве". Арестович сообщил, что партизаны взорвали железнодорожный мост в районе Мелитополя, который использовали оккупанты

Об этом 14 августа в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, мост разрушен частично.

"Уже сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не пришел. Пока сложно сказать, когда точно россиянам удастся восстановить мост и движение по нему, но они в бешенстве. Что-то у них по-крупному не срослось", – написал Арестович.

Он добавил, что "HIMARS + партизаны – залог гостеприимства юга Украины".

13 августа седьмой день подряд в Мелитополе были слышны взрывы, сообщал мэр Иван Федоров. Он отмечал, что оккупанты планируют создать в городе пункт командования.

"Сейчас у нас есть уже четкое первое сообщение, что действительно кто-то переезжает из Херсонской области, передислоцируется в город Мелитополь, так как это будет ближайшая точка непосредственно в Крым. И с нее они хотят вести какое-нибудь командование, – сказал Федоров в эфире "24 канала". – Поэтому сейчас будем выяснять… кто именно будет находиться в Мелитополе. Точно сообщать об этом нашим спецслужбам. Но то, что они убегают с правого берега Днепра, – это хороший знак, которого мы давно ждали".

В конце апреля под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)