"Они в бешенстве". Арестович сообщил, что партизаны взорвали железнодорожный мост в районе Мелитополя, который использовали оккупанты

Об этом 14 августа в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, мост разрушен частично.
"Уже сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не пришел. Пока сложно сказать, когда точно россиянам удастся восстановить мост и движение по нему, но они в бешенстве. Что-то у них по-крупному не срослось", – написал Арестович.
Он добавил, что "HIMARS + партизаны – залог гостеприимства юга Украины".
13 августа седьмой день подряд в Мелитополе были слышны взрывы, сообщал мэр Иван Федоров. Он отмечал, что оккупанты планируют создать в городе пункт командования.
"Сейчас у нас есть уже четкое первое сообщение, что действительно кто-то переезжает из Херсонской области, передислоцируется в город Мелитополь, так как это будет ближайшая точка непосредственно в Крым. И с нее они хотят вести какое-нибудь командование, – сказал Федоров в эфире "24 канала". – Поэтому сейчас будем выяснять… кто именно будет находиться в Мелитополе. Точно сообщать об этом нашим спецслужбам. Но то, что они убегают с правого берега Днепра, – это хороший знак, которого мы давно ждали".
В конце апреля под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской и Херсонской областей.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.