Отопительный сезон в Мелитополе – на грани срыва. В городе уже три недели нет газа – мэр

В Мелитополе газ может появиться только после деоккупации, сказал Федоров Фото: Родной Мелитополь / Facebook

Федоров также опубликовал запись своего сегодняшнего комментария в эфире телемарафона – он там рассказывал, что в Мелитополе уже три недели нет газа, а отопление в городе преимущественно газовое.

"Что касается отопительного сезона, то это, можно сказать, почти катастрофа. 95% отопления в Мелитополе газовое. Уже три недели в городе нет газа. Почти во всей временно оккупированной части Запорожской области газа нет. Мы четко понимаем, что пока не будет деоккупирована часть Запорожской области, газ и не появится. Поэтому, скорее всего, Мелитополь, как и другие [оккупированные] города Запорожской области, будет без газа, потому что на ремонт и восстановление этих систем нужно время", – рассказал он.

По словам Федорова, российские оккупанты и пропаганда заявляют на намерениях строить новый газопровод, чтобы обеспечить Мелитополь и другие временно оккупированные города Запорожской области газом.

"Но это только пропаганда, это совсем не соответствует действительности, невозможно сделать это за месяц", – подчеркнул мэр.

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