Отопительный сезон в Мелитополе – на грани срыва. В городе уже три недели нет газа – мэр

Федоров также опубликовал запись своего сегодняшнего комментария в эфире телемарафона – он там рассказывал, что в Мелитополе уже три недели нет газа, а отопление в городе преимущественно газовое.
"Что касается отопительного сезона, то это, можно сказать, почти катастрофа. 95% отопления в Мелитополе газовое. Уже три недели в городе нет газа. Почти во всей временно оккупированной части Запорожской области газа нет. Мы четко понимаем, что пока не будет деоккупирована часть Запорожской области, газ и не появится. Поэтому, скорее всего, Мелитополь, как и другие [оккупированные] города Запорожской области, будет без газа, потому что на ремонт и восстановление этих систем нужно время", – рассказал он.
По словам Федорова, российские оккупанты и пропаганда заявляют на намерениях строить новый газопровод, чтобы обеспечить Мелитополь и другие временно оккупированные города Запорожской области газом.
"Но это только пропаганда, это совсем не соответствует действительности, невозможно сделать это за месяц", – подчеркнул мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".