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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отопительный сезон в Мелитополе – на грани срыва. В городе уже три недели нет газа – мэр

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В Мелитополе газ может появиться только после деоккупации, сказал Федоров
В Мелитополе газ может появиться только после деоккупации, сказал Федоров
Фото: Родной Мелитополь / Facebook

Отопительный сезон во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области – на грани срыва. Об этом мэр города Иван Федоров сообщил в Telegram 15 августа.

Федоров также опубликовал запись своего сегодняшнего комментария в эфире телемарафона – он там рассказывал, что в Мелитополе уже три недели нет газа, а отопление в городе преимущественно газовое. 

"Что касается отопительного сезона, то это, можно сказать, почти катастрофа. 95% отопления в Мелитополе газовое. Уже три недели в городе нет газа. Почти во всей временно оккупированной части Запорожской области газа нет. Мы четко понимаем, что пока не будет деоккупирована часть Запорожской области, газ и не появится. Поэтому, скорее всего, Мелитополь, как и другие [оккупированные] города Запорожской области, будет без газа, потому что на ремонт и восстановление этих систем нужно время", – рассказал он.

По словам Федорова, российские оккупанты и пропаганда заявляют на намерениях строить новый газопровод, чтобы обеспечить Мелитополь и другие временно оккупированные города Запорожской области газом. 

"Но это только пропаганда, это совсем не соответствует действительности, невозможно сделать это за месяц", – подчеркнул мэр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: газ, пропаганда, Мелитополь, отопление, отопительный сезон, Запорожская область, газопровод, российские оккупанты, Иван Федоров
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