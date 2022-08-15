Российские военные начали вывозить свои семьи из Мелитополя – мэр

"После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие России начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы видим это четко", – сообщил он.
Федоров также отметил, что после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство" оккупантов начало убегать в Мелитополь.
По его словам, в городе усилились проверки домов для поиска диверсантов, а также "массовые фильтрации", которые проходят прямо на улицах.
Российские оккупационные войска захватили Мелитополь Запорожской области в начале марта.
Федоров 13 августа заявлял, что седьмой день подряд в Мелитополе были слышны взрывы. Он отмечал, что оккупанты планируют создать в городе пункт командования.
Оперативное командование ВСУ “Юг” сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.