Украинские партизаны объявили охоту на коллаборантов, помогающих в организации псевдореферендума – мэр Мелитополя

"Наши партизаны объявили охоту на всех коллаборантов, которые способствуют в организации псевдореферендума. Мы видели ряд событий за прошедшую неделю. В первую очередь это конечно полностью разрушенный штаб "Единой России", разрушен сервисный центр на территории Мелитополя и, конечно, немного поджаренные ягодицы одного из коллаборантов, который отвечал непосредственно за пропаганду", – рассказал он.

По словам мэра, такие действия будут продолжаться со всеми людьми, которые хотят способствовать проведению псевдореферендума.

"Мы видим результат этой работы: уже три или четыре раза планы на "референдум" менялись. Дата четко не называется, но понятно, что единого дня голосования не будет", – отметил Федоров.