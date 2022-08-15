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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские партизаны объявили охоту на коллаборантов, помогающих в организации псевдореферендума – мэр Мелитополя

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Оккупанты планируют провести псевдореферендум на захваченной территории Запорожской области
Оккупанты планируют провести псевдореферендум на захваченной территории Запорожской области
Фото: depositphotos.com

Благодаря действиям украинских партизан в Запорожской области российские оккупанты уже несколько раз меняли планы по проведению псевдореферендума о присоединении к РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, видео опубликовано в его Telegram.

"Наши партизаны объявили охоту на всех коллаборантов, которые способствуют в организации псевдореферендума. Мы видели ряд событий за прошедшую неделю. В первую очередь это конечно полностью разрушенный штаб "Единой России", разрушен сервисный центр на территории Мелитополя и, конечно, немного поджаренные ягодицы одного из коллаборантов, который отвечал непосредственно за пропаганду", – рассказал он.

По словам мэра, такие действия будут продолжаться со всеми людьми, которые хотят способствовать проведению псевдореферендума.

"Мы видим результат этой работы: уже три или четыре раза планы на "референдум" менялись. Дата четко не называется, но понятно, что единого дня голосования не будет", – отметил Федоров.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума"В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: референдум, война, оккупация, Мелитополь, партизаны, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров, коллаборационизм
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