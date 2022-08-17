В центре Мелитополя раздался сильный взрыв "возле логова" оккупантов – мэр

По данным Федорова, под удар попала одна из комендатур российских захватчиков Фото: ЕРА

"Земля будет гореть под оккупантами – эту непоколебимую истину каждый день доказывают воины ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв раздался возле логова врага в центре Мелитополя", – написал Федоров.

Он уточнил, что там расположена одна из комендатур российских захватчиков.

Сейчас уточняется информация о потерях оккупантов в результате удара украинских военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне, 16 августа, в Мелитополе произошли два взрыва в районе подстанции, из-за чего прекратилось вещание захваченного российскими оккупантами телевидения.