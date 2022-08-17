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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В центре Мелитополя раздался сильный взрыв "возле логова" оккупантов – мэр

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По данным Федорова, под удар попала одна из комендатур российских захватчиков
По данным Федорова, под удар попала одна из комендатур российских захватчиков
Фото: ЕРА

В центре оккупированного Мелитополя Запорожской области 17 августа раздался сильный взрыв. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Земля будет гореть под оккупантами – эту непоколебимую истину каждый день доказывают воины ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв раздался возле логова врага в центре Мелитополя", – написал Федоров.

Он уточнил, что там расположена одна из комендатур российских захватчиков.

Сейчас уточняется информация о потерях оккупантов в результате удара украинских военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне, 16 августа, в Мелитополе произошли два взрыва в районе подстанции, из-за чего прекратилось вещание захваченного российскими оккупантами телевидения.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, взрывы, Иван Федоров
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