"То, что там произошло, – неприемлемо". Гутерриш объявил о создании миссии по установлению фактов трагедии в Оленовке

Об этом сообщается на сайте ООН.
"То, что там произошло, – неприемлемо. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. К ним должен иметь доступ Международный комитет Красного Креста", – сказал Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским, а также трехсторонней встречи, в которой принял участие еще президент Турции Реджеп Эрдоган.
Генсек ООН сообщил о создании миссии по установлению фактов о взрыве в Оленовке в здании, где удерживали украинских военнопленных.
"Украине и Российской Федерации была передана информация о техническом задании миссии, а также о составе команды. Я намерен назначить генерала Карлоса дос Сантоса Круза из Бразилии руководителем этой миссии. Генерал Сантос Круз – снискавший уважение офицер с более чем 40-летним опытом работы в сфере национальной и международной безопасности и военной службы, в том числе в качестве командующего миротворческими операциями ООН", – рассказал Гутерриш.
По его словам, ООН продолжит работу, чтобы получить гарантии безопасного доступа к месту трагедии.
"Миссия по установлению фактов должна быть свободна в выяснении обстоятельств. Команда должна иметь возможность собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и свидетельствам без какого-либо вмешательства с какой-либо стороны", – резюмировал генсек ООН.
Гутерриш прибыл во Львов 17 августа. С генсеком ООН 18 августа Зеленский обсудил реализацию "зерновой инициативы", вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.
Зеленский, Эрдоган и Гутерриш в ходе встречи во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам и договорились, кто что делает дальше, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.
Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.