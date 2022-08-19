"То, что там произошло, – неприемлемо". Гутерриш объявил о создании миссии по установлению фактов трагедии в Оленовке

Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права, отметил Гутерриш после встречи с Зеленским Фото: president.gov.ua

Об этом сообщается на сайте ООН.

"То, что там произошло, – неприемлемо. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. К ним должен иметь доступ Международный комитет Красного Креста", – сказал Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским, а также трехсторонней встречи, в которой принял участие еще президент Турции Реджеп Эрдоган.

Генсек ООН сообщил о создании миссии по установлению фактов о взрыве в Оленовке в здании, где удерживали украинских военнопленных.

"Украине и Российской Федерации была передана информация о техническом задании миссии, а также о составе команды. Я намерен назначить генерала Карлоса дос Сантоса Круза из Бразилии руководителем этой миссии. Генерал Сантос Круз – снискавший уважение офицер с более чем 40-летним опытом работы в сфере национальной и международной безопасности и военной службы, в том числе в качестве командующего миротворческими операциями ООН", – рассказал Гутерриш.

По его словам, ООН продолжит работу, чтобы получить гарантии безопасного доступа к месту трагедии.

"Миссия по установлению фактов должна быть свободна в выяснении обстоятельств. Команда должна иметь возможность собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и свидетельствам без какого-либо вмешательства с какой-либо стороны", – резюмировал генсек ООН.

Гутерриш прибыл во Львов 17 августа. С генсеком ООН 18 августа Зеленский обсудил реализацию "зерновой инициативы", вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.

Зеленский, Эрдоган и Гутерриш в ходе встречи во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам и договорились, кто что делает дальше, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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