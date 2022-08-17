Гутерриш прибыл во Львов. Завтра он встретится там с Зеленским и Эрдоганом

18 августа генсек ООН встретится во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, отмечается в твите.
.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 17, 2022
Ожидается, что на следующий день, 19 августа, Гутерриш посетит Одессу.
В управлении коммуникаций президента Турции сообщали, что Гутерриш, Зеленский и Эрдоган будут обсуждать шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем. Также президенты Украины и Турции будут говорить об аспектах двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства.
Для Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев за этот период (в конце апреля). Россия в тот день нанесла по столице ракетный удар.