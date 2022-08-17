Гутерриш прибыл во Львов. Завтра он встретится там с Зеленским и Эрдоганом

Гутерриш находится в Украине со вторым визитом за время полномасштабного вторжения РФ Фото: ЕРА

18 августа генсек ООН встретится во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, отмечается в твите.

Ожидается, что на следующий день, 19 августа, Гутерриш посетит Одессу.

В управлении коммуникаций президента Турции сообщали, что Гутерриш, Зеленский и Эрдоган будут обсуждать шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем. Также президенты Украины и Турции будут говорить об аспектах двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства.