Эрдоган во Львове обсудит с Зеленским и генсеком ООН шаги по прекращению войны РФ против Украины

Об этом сообщили в управлении коммуникаций президента Турции, пишет "Анадолу".
Отмечается, что Эрдоган и Зеленский во время встречи обсудят аспекты отношений Турции и Украины на уровне стратегического партнерства.
Кроме того, во Львове состоится трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
На ней будут обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, подчеркнули в управлении коммуникаций президента Турции.
Также темой беседы двух президентов с генсеком ООН будет развитие деятельности механизма по экспорту украинского зерна на мировые рынки.
Как указало Milliyet, визит Эрдогана в Украину станет первым с начала полномасштабного вторжения РФ.
О визите Гутерриша во Львов сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.
19 августа генсек ООН отправится в Одессу, где посетит местный морской порт.
20 августа Гутерриш по приглашению Эрдогана посетит в Стамбуле объединенный координационный центр по вывозу зерна из Украины, пишет "Анадолу".
Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 5 августа в Сочи вновь предложил ему организовать переговоры с Зеленским.
Эрдоган назвал сделку по экспорту украинского зерна морскими путями примером позитивного эффекта от диалога Турции с Россией. Он считает, что сейчас важно четко выполнить этот план и трансформировать "позитивную атмосферу" в конкретные шаги по возвращению к переговорам Украины и РФ в Стамбуле.