Эрдоган во Львове обсудит с Зеленским и генсеком ООН шаги по прекращению войны РФ против Украины

Визит Эрдогана в Украину станет первым с начала полномасштабного вторжения РФ Фото: EPA

Об этом сообщили в управлении коммуникаций президента Турции, пишет "Анадолу".

Отмечается, что Эрдоган и Зеленский во время встречи обсудят аспекты отношений Турции и Украины на уровне стратегического партнерства.

Кроме того, во Львове состоится трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

На ней будут обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, подчеркнули в управлении коммуникаций президента Турции.

Также темой беседы двух президентов с генсеком ООН будет развитие деятельности механизма по экспорту украинского зерна на мировые рынки.

Как указало Milliyet, визит Эрдогана в Украину станет первым с начала полномасштабного вторжения РФ.

О визите Гутерриша во Львов сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

19 августа генсек ООН отправится в Одессу, где посетит местный морской порт.

20 августа Гутерриш по приглашению Эрдогана посетит в Стамбуле объединенный координационный центр по вывозу зерна из Украины, пишет "Анадолу".