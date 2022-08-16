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Эрдоган во Львове обсудит с Зеленским и генсеком ООН шаги по прекращению войны РФ против Украины

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Визит Эрдогана в Украину станет первым с начала полномасштабного вторжения РФ
Визит Эрдогана в Украину станет первым с начала полномасштабного вторжения РФ
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган по приглашению президента Украины Владимира Зеленского 18 августа посетит Львов с однодневным рабочим визитом.

Об этом сообщили в управлении коммуникаций президента Турции, пишет "Анадолу".

Отмечается, что Эрдоган и Зеленский во время встречи обсудят аспекты отношений Турции и Украины на уровне стратегического партнерства.

Кроме того, во Львове состоится трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

На ней будут обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, подчеркнули в управлении коммуникаций президента Турции.

Также темой беседы двух президентов с генсеком ООН будет развитие деятельности механизма по экспорту украинского зерна на мировые рынки.

Как указало Milliyet, визит Эрдогана в Украину станет первым с начала полномасштабного вторжения РФ.

О визите Гутерриша во Львов сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

19 августа генсек ООН отправится в Одессу, где посетит местный морской порт.

20 августа Гутерриш по приглашению Эрдогана посетит в Стамбуле объединенный координационный центр по вывозу зерна из Украины, пишет "Анадолу".

Контекст:

Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 5 августа в Сочи вновь предложил ему организовать переговоры с Зеленским.

Эрдоган назвал сделку по экспорту украинского зерна морскими путями примером позитивного эффекта от диалога Турции с Россией. Он считает, что сейчас важно четко выполнить этот план и трансформировать "позитивную атмосферу" в конкретные шаги по возвращению к переговорам Украины и РФ в Стамбуле.

Теги: Россия, Львов, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, переговоры, экспорт, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Антониу Гутерриш, визит, встреча, зерно
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