Эрдоган снова предложил Путину организовать переговоры с Зеленским

"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом Россией во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир", – сказал он.

Эрдоган назвал сделку по экспорту украинского зерна морскими путями примером позитивного эффекта от диалога Турции с Россией. Он считает, что сейчас важно четко выполнить этот план и трансформировать "позитивную атмосферу" в конкретные шаги по возвращению к переговорам Украины и РФ в Стамбуле.

"Подчеркивал с самого начала, что в войне в Украине победителя не будет. Несмотря на трудности на местах, я по-прежнему твердо убежден в том, что кризис будет урегулирован за столом переговоров", – заявил президент Турции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)