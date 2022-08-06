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Эрдоган снова предложил Путину организовать переговоры с Зеленским

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Эрдоган неоднократно предлагал быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах
Эрдоган неоднократно предлагал быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 5 августа в Сочи вновь предложил ему организовать переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган заявил журналистам 6 августа, сообщает CNN Turk.

"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом Россией во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир", – сказал он.

Эрдоган назвал сделку по экспорту украинского зерна морскими путями примером позитивного эффекта от диалога Турции с Россией. Он считает, что сейчас важно четко выполнить этот план и трансформировать "позитивную атмосферу" в конкретные шаги по возвращению к переговорам Украины и РФ в Стамбуле.

"Подчеркивал с самого начала, что в войне в Украине победителя не будет. Несмотря на трудности на местах, я по-прежнему твердо убежден в том, что кризис будет урегулирован за столом переговоров", – заявил президент Турции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта 2022 года, на второй месяц открытого вторжения российских войск в Украину, в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

Во время телефонного разговора с Путиным 28 апреля Эрдоган вновь заявил о готовности "проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", сообщала его пресс-служба.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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