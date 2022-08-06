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Эрдоган подтвердил, что согласовал с Путиным оплату за газ в рублях

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Эрдоган и Путин провели переговоры в Сочи 5 августа
Эрдоган и Путин провели переговоры в Сочи 5 августа
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил в беседе с журналистами на борту самолета по возвращению из Сочи (РФ), что в ходе переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным 5 августа была достигнута договоренность о начале перехода на расчет в российских рублях при оплате поставок природного газа.

Об этом 6 августа пишет турецкое госагентство "Анадолу".

Накануне о достигнутой договоренности между двумя президентами заявлял министр энергетики России Александр Новак. Он отмечал, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Эрдоган подчеркнул, что согласовал с Путиным оплату за поставленный в Турцию газ в рублях. Он также выразил надежду, что это "принесет финансовую выгоду обеим странам".

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. "Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

В июне Киевская школа экономики сообщала, что компании из девяти стран Европы согласились перейти в отношениях с Россией на новую схему, которая подразумевает оплату за газ в рублях.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, газ, рубль, переговоры, Сочи, финансы, президент, российский газ
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