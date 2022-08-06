Эрдоган подтвердил, что согласовал с Путиным оплату за газ в рублях

Об этом 6 августа пишет турецкое госагентство "Анадолу".

Накануне о достигнутой договоренности между двумя президентами заявлял министр энергетики России Александр Новак. Он отмечал, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Эрдоган подчеркнул, что согласовал с Путиным оплату за поставленный в Турцию газ в рублях. Он также выразил надежду, что это "принесет финансовую выгоду обеим странам".