Эрдоган подтвердил, что согласовал с Путиным оплату за газ в рублях

Об этом 6 августа пишет турецкое госагентство "Анадолу".
Накануне о достигнутой договоренности между двумя президентами заявлял министр энергетики России Александр Новак. Он отмечал, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.
Эрдоган подчеркнул, что согласовал с Путиным оплату за поставленный в Турцию газ в рублях. Он также выразил надежду, что это "принесет финансовую выгоду обеим странам".
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. "Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.
В июне Киевская школа экономики сообщала, что компании из девяти стран Европы согласились перейти в отношениях с Россией на новую схему, которая подразумевает оплату за газ в рублях.