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В России утверждают, что Турция согласилась частично платить за газ в рублях

Эрдоган и Путин встречались в Сочи
Эрдоган и Путин встречались в Сочи
Фото: ЕРА

В ходе встречи 5 августа в российском городе Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились об оплате российского газа в рублях, пишет ТАСС.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ходе переговоров достигнута договоренность, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях, отмечает агентство.

Также Эрдоган и Путин договорились об увеличении объема торговли между Россией и Турцией и "наращивании взаимодействия" в разных сферах, утверждает российское агентство.

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. "Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

В июне Киевская школа экономики сообщала, что компании из девяти стран Европы согласились перейти в отношениях с Россией на новую схему, которая подразумевает оплату за газ в рублях.

Контекст:

Турция поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности, турецкие компании продают Украине оружие. Также на территории Турции проходили переговоры между РФ и Украиной об урегулировании конфликта и она вовлечена в переговоры о деблокаде украинских морских портов.

Вместе с тем в Турцию, по данным журналистов "Радіо Свобода", российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно. А "Украинская правда" писала, что Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки. Кроме того, страна поддерживает отношения с Россией, в частности, лидеры этих государств встречались 19 июля в Тегеране.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, экономика, энергетика, переговоры, Александр Новак, Сочи, торговля, российский газ
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