В России утверждают, что Турция согласилась частично платить за газ в рублях

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ходе переговоров достигнута договоренность, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях, отмечает агентство.

Также Эрдоган и Путин договорились об увеличении объема торговли между Россией и Турцией и "наращивании взаимодействия" в разных сферах, утверждает российское агентство.

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. "Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

В июне Киевская школа экономики сообщала, что компании из девяти стран Европы согласились перейти в отношениях с Россией на новую схему, которая подразумевает оплату за газ в рублях.