В России утверждают, что Турция согласилась частично платить за газ в рублях

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ходе переговоров достигнута договоренность, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях, отмечает агентство.
Также Эрдоган и Путин договорились об увеличении объема торговли между Россией и Турцией и "наращивании взаимодействия" в разных сферах, утверждает российское агентство.
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. "Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.
В июне Киевская школа экономики сообщала, что компании из девяти стран Европы согласились перейти в отношениях с Россией на новую схему, которая подразумевает оплату за газ в рублях.
Турция поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности, турецкие компании продают Украине оружие. Также на территории Турции проходили переговоры между РФ и Украиной об урегулировании конфликта и она вовлечена в переговоры о деблокаде украинских морских портов.
Вместе с тем в Турцию, по данным журналистов "Радіо Свобода", российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно. А "Украинская правда" писала, что Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки. Кроме того, страна поддерживает отношения с Россией, в частности, лидеры этих государств встречались 19 июля в Тегеране.