Песков заявил, что Эрдоган может обсудить с Путиным военно-техническое сотрудничество

Песков не привел никаких деталей возможного обсуждения, но сказал, что взаимоотношения РФ и Турции находятся “на высоком уровне.

Турецкое государственное агентство “Анадолу” накануне сообщало, что темой разговора станет война РФ против Украины и "другие процессы в регионе", а также реализация соглашения по вывозу зерновых из украинских портов, подписанного в Турции 22 июля.

Контекст:

Турция, входящая в блок НАТО, на фоне вторжения РФ в Украину заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, однако не присоединилась к западным санкциям против Кремля и продолжает сотрудничать с Москвой.

В последний раз Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране. 26 июля Эрдоган заявил, что Путин на этой встрече выразил желание наладить сотрудничество с компанией производителем дронов Bayraktar Baykar Makina и открыть на территории РФ завод по производству беспилотников.

При этом директор Baykar Makina Халук Байрактар 19 июля говорил, что компания никогда не будет поставлять свою продукцию в Россию.