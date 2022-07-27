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Песков заявил, что Эрдоган может обсудить с Путиным военно-техническое сотрудничество

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Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 августа в Сочи
Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 августа в Сочи
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить военно-техническое сотрудничество. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Песков не привел никаких деталей возможного обсуждения, но сказал, что взаимоотношения РФ и Турции находятся “на высоком уровне.

Турецкое государственное агентство “Анадолу” накануне сообщало, что темой разговора станет война РФ против Украины и "другие процессы в регионе", а также реализация соглашения по вывозу зерновых из украинских портов, подписанного в Турции 22 июля.

Контекст:

Турция, входящая в блок НАТО, на фоне вторжения РФ в Украину заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, однако не присоединилась к западным санкциям против Кремля и продолжает сотрудничать с Москвой.

В последний раз Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране. 26 июля Эрдоган заявил, что Путин на этой встрече выразил желание наладить сотрудничество с компанией производителем дронов Bayraktar Baykar Makina и открыть на территории РФ завод по производству беспилотников.

При этом директор Baykar Makina Халук Байрактар 19 июля говорил, что компания никогда не будет поставлять свою продукцию в Россию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, оружие, Дмитрий Песков, агрессия, военная помощь, Сочи, российская агрессия, война России против Украины, встреча, сотрудничество, Bayraktar, российские оккупанты, зерно
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