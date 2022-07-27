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Литва запретила въезд патриарху Кириллу на пять лет

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Въезд в Литву Кириллу запрещен до 23 июня 2027 года
Въезд в Литву Кириллу запрещен до 23 июня 2027 года
Фото: EPA

Литва запретила въезд в страну предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу. Об этом BNS сообщили 27 июля в министерстве внутренних дел Литвы, фрагменты новости с закрытой ленты агентства опубликовал вещатель LRT.

Кирилла включили в список нежелательных лиц 23 июня, но публично об этом не объявляли. Решение было принято с учетом предложения министерства иностранных дел.

По данным МВД, патриарх был включен в список за то, что он "сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права".

В министерстве отметили, что Кирилл, ближайший соратник президента РФ Владимира Путина, является "одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно о продолжающейся российской агрессии". В интервью российским пропагандистским СМИ Кирилл открыто называл украинцев "участниками нацистского режима", которых следует "депортировать или уничтожить". Также 27 февраля 2022 года Кирилл "благословил" российских солдат, участвующих в войне против Украины, и дал "каноническое оправдание" войне, которую ведет Россия.

Патриарх не сможет въезжать в Литву до 23 июня 2027 года.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

За поддержку войны РФ против Украины Великобритания и Канада ввели санкции против патриарха Кирилла.

Санкции против патриарха и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада Украины. Православная церковь Украины обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой лишить Кирилла престола как одного из создателей идеологии "русского мира".

Санкции против Кирилла обсуждали также во время дискуссий о шестом санкционном пакете ЕС, но в итоге патриарха в санкционный список не включили.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что предстоятель РПЦ был исключен из санкционного списка Евросоюза перед самым выходом документа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, РПЦ, патриарх Кирилл, Литва, санкции, война России против Украины
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