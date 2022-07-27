Литва запретила въезд патриарху Кириллу на пять лет

Кирилла включили в список нежелательных лиц 23 июня, но публично об этом не объявляли. Решение было принято с учетом предложения министерства иностранных дел.
По данным МВД, патриарх был включен в список за то, что он "сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права".
В министерстве отметили, что Кирилл, ближайший соратник президента РФ Владимира Путина, является "одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно о продолжающейся российской агрессии". В интервью российским пропагандистским СМИ Кирилл открыто называл украинцев "участниками нацистского режима", которых следует "депортировать или уничтожить". Также 27 февраля 2022 года Кирилл "благословил" российских солдат, участвующих в войне против Украины, и дал "каноническое оправдание" войне, которую ведет Россия.
Патриарх не сможет въезжать в Литву до 23 июня 2027 года.
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.
За поддержку войны РФ против Украины Великобритания и Канада ввели санкции против патриарха Кирилла.
Санкции против патриарха и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада Украины. Православная церковь Украины обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой лишить Кирилла престола как одного из создателей идеологии "русского мира".
Санкции против Кирилла обсуждали также во время дискуссий о шестом санкционном пакете ЕС, но в итоге патриарха в санкционный список не включили.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что предстоятель РПЦ был исключен из санкционного списка Евросоюза перед самым выходом документа.