Литва запретила въезд патриарху Кириллу на пять лет

Въезд в Литву Кириллу запрещен до 23 июня 2027 года Фото: EPA

Кирилла включили в список нежелательных лиц 23 июня, но публично об этом не объявляли. Решение было принято с учетом предложения министерства иностранных дел.

По данным МВД, патриарх был включен в список за то, что он "сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права".

В министерстве отметили, что Кирилл, ближайший соратник президента РФ Владимира Путина, является "одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно о продолжающейся российской агрессии". В интервью российским пропагандистским СМИ Кирилл открыто называл украинцев "участниками нацистского режима", которых следует "депортировать или уничтожить". Также 27 февраля 2022 года Кирилл "благословил" российских солдат, участвующих в войне против Украины, и дал "каноническое оправдание" войне, которую ведет Россия.

Патриарх не сможет въезжать в Литву до 23 июня 2027 года.