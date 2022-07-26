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26 июля, 2022
 
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"Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"

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Притула: Не долог тот час, когда в Махачкале, Улан-Уде и Якутске, после того как с войны не вернутся тысячи бойцов, возникнет вопрос: а зачем нам убивать украинцев, если русские ближе и это они отправили нас на фронт пушечным мясом?
Притула: Не долог тот час, когда в Махачкале, Улан-Уде и Якутске, после того как с войны не вернутся тысячи бойцов, возникнет вопрос: а зачем нам убивать украинцев, если русские ближе и это они отправили нас на фронт пушечным мясом?
Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинский волонтер и ведущий Сергей Притула 25 июля опубликовал на своем канала в YouTube видеообращение, адресованное населению страны-агрессора РФ.

"Русские, посмотрите это видео до конца и очень внимательно. Вам не понравится то, что вы увидите и услышите. Но большинство лекарств тоже невкусные, зато полезные. Помогают решить проблему. Так что смотрите и начинайте, наконец, думать собственной головой. Пока еще есть такая возможность",  анонсировал ролик Притула.

Обращаясь к россиянам, Притула назвал их страну "страной наоборот". В качестве примера он привел главу РПЦ патриарха Кирилла, который благословляет войну, хотя должен был бы призывать к миру.

Ведущий предупредил русских, что им придется отвечать за все преступления, совершенные российской армией в Украине, а русский паспорт станет токсичным, поскольку его обладатели будут идентифицироваться в мире как "нация убийц, насильников и воров".

"Русские, ваши дети будут вас проклинать. Потому что их ждет бедное и голодное будущее. Вас обложат санкциями, запретят выезд куда-либо, кроме Северной Кореи, заставят выплачивать огромные репарации, за которые мы отстроим украинские города и села", – заявил волонтер.

Притула отметил, что невиновных в нападении РФ на Украину россиян нет, так как именно граждане России избрали действующего президента и ничего не сделали, чтобы остановить агрессию против Украины.

"Я уже не призываю ни российских звезд, ни общество остановить войну. Вы на это неспособны. Вы неспособны ни на что. Если вы думаете, что все вышесказанное – это моя ненависть, то и тут я вас разочарую. Ненависть – это слишком много для вас. Это даже благородно. Вам лучше подходит слово презрение", – заявил он.

В заключение Притула назвал Россию страной-изгоем.

"Вы – страна 404. И не долог тот час, когда в Махачкале, Улан-Уде и Якутске, после того как с войны не вернутся тысячи бойцов, возникнет вопрос: а зачем нам убивать украинцев, если русские ближе и это они отправили нас на фронт пушечным мясом? Горите в аду, русские", – подытожил Притула.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Сергій Притула / YouTube
Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ.

Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

Теги: патриарх Кирилл, война России против Украины, Сергей Притула
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