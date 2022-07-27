В Германии из-за газового кризиса хотят продлить работу действующих АЭС и включить выведенные из строя

Три реактора в Германии должны быть окончательно законсервированы в конце 2022 года – Süddeutsche Zeitung Фото: ЕРА

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер 26 июля на заседании кабмина потребовал "дать больше времени" немецким АЭС не только в качестве подстраховки в зимний период, но как минимум до середины 2024 года, сообщает издание.

"Чтобы обеспечить энергоснабжение, наконец-то нужны смелые решения", – сказал он.

По данным СМИ, три реактора в Германии, в том числе Isar-2 в Баварии, должны быть окончательно законсервированы в конце 2022 года.

Седер настаивает на 2024 годе, заявляя, что требуется "выносливость, когда речь идет об энергетической тактике [президента России Владимира] Путина". А "зеленые" источники энергии, по его мнению, не готовы принять "базовую нагрузку" и подавать электричество без перебоев.

Министр экономики Хьюберт Айвангер призвал возобновить работу уже выведенных из эксплуатации атомных электростанций. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он сказал что баварская АЭС Gundremmingen C, которая была остановлена в конце 2021 года, имеет топливные стержни, которые могли бы обеспечивать электроэнергией до августа 2023 года, считает он.

"Лучше использовать в энергоснабжении все, что можно считать надежным, чем снова рассчитывать на пару месяцев, а затем зимой обнаружить, что электричества слишком мало", – добавил министр.