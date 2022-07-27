В Германии из-за газового кризиса хотят продлить работу действующих АЭС и включить выведенные из строя

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер 26 июля на заседании кабмина потребовал "дать больше времени" немецким АЭС не только в качестве подстраховки в зимний период, но как минимум до середины 2024 года, сообщает издание.
"Чтобы обеспечить энергоснабжение, наконец-то нужны смелые решения", – сказал он.
По данным СМИ, три реактора в Германии, в том числе Isar-2 в Баварии, должны быть окончательно законсервированы в конце 2022 года.
Седер настаивает на 2024 годе, заявляя, что требуется "выносливость, когда речь идет об энергетической тактике [президента России Владимира] Путина". А "зеленые" источники энергии, по его мнению, не готовы принять "базовую нагрузку" и подавать электричество без перебоев.
Министр экономики Хьюберт Айвангер призвал возобновить работу уже выведенных из эксплуатации атомных электростанций. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он сказал что баварская АЭС Gundremmingen C, которая была остановлена в конце 2021 года, имеет топливные стержни, которые могли бы обеспечивать электроэнергией до августа 2023 года, считает он.
"Лучше использовать в энергоснабжении все, что можно считать надежным, чем снова рассчитывать на пару месяцев, а затем зимой обнаружить, что электричества слишком мало", – добавил министр.
Германия больше не может считать Россию надежным поставщиком газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 июля, пишет Die Zeit со ссылкой на закрытую ленту агентства dpa. По его словам, поставки газа из РФ не будут безопаснее, чем сейчас, и Германия "предпочитает перестраховываться". В частности, канцлер сослался на одобренные меры по сокращению потребления газа.