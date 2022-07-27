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В Германии из-за газового кризиса хотят продлить работу действующих АЭС и включить выведенные из строя

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Три реактора в Германии должны быть окончательно законсервированы в конце 2022 года S&uuml;ddeutsche Zeitung
Три реактора в Германии должны быть окончательно законсервированы в конце 2022 года – Süddeutsche Zeitung
Фото: ЕРА

Власти Баварии инициируют возобновление работы остановленных атомных электростанций в Германии. Правительство немецкого региона также хочет продлить работу АЭС, которые должны в этом году прекратить выработку энергии по требованию "зеленых", об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер 26 июля на заседании кабмина потребовал "дать больше времени" немецким АЭС не только в качестве подстраховки в зимний период, но как минимум до середины 2024 года, сообщает издание.

"Чтобы обеспечить энергоснабжение, наконец-то нужны смелые решения", – сказал он.

По данным СМИ, три реактора в Германии, в том числе Isar-2 в Баварии, должны быть окончательно законсервированы в конце 2022 года. 

Седер настаивает на 2024 годе, заявляя, что требуется "выносливость, когда речь идет об энергетической тактике [президента России Владимира] Путина". А "зеленые" источники энергии, по его мнению, не готовы принять "базовую нагрузку" и подавать электричество без перебоев.

Министр экономики Хьюберт Айвангер призвал возобновить работу уже выведенных из эксплуатации атомных электростанций. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он сказал что баварская АЭС Gundremmingen C, которая была остановлена в конце 2021 года, имеет топливные стержни, которые могли бы обеспечивать электроэнергией до августа 2023 года, считает он.

"Лучше использовать в энергоснабжении все, что можно считать надежным, чем снова рассчитывать на пару месяцев, а затем зимой обнаружить, что электричества слишком мало", – добавил министр.

Контекст:

Германия больше не может считать Россию надежным поставщиком газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 июля, пишет Die Zeit со ссылкой на закрытую ленту агентства dpa. По его словам, поставки газа из РФ не будут безопаснее, чем сейчас, и Германия "предпочитает перестраховываться". В частности, канцлер сослался на одобренные меры по сокращению потребления газа. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Бавария (Мюнхен), Мюнхен, АЭС, Маркус Зедер
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