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Фейгин: Эрдоган нравственно амбивалентен и легко меняет союзников. Его главная задача – поднять региональный статус Турции до уровня гегемона

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Фейгин об Эрдогане: Его главная задача это поднять региональный статус Турции до уровня гегемона Закавказья, Причерноморья, бассейна Крыма
Фейгин об Эрдогане: Его главная задача – это поднять региональный статус Турции до уровня гегемона Закавказья, Причерноморья, бассейна Крыма
Фото: Mark Feygin / Facebook

Российский юрист, блогер Марк Фейгин сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что президент Турции Реджеп Эрдоган встречается и фотографируется с российским президентом Владимиром Путиным, так как имеет свою цель и нравственно амбивалентен.

"Эрдоган имеет свою цель. И он – как вам сказать? – нравственно амбивалентен. Он в Тегеран поехал. Хотя на самом деле сунитская Турция – она, вообще говоря, с шиитами так себе. Но он на эти вещи вообще не смотрит. Во-первых, Эрдоган имеет некий самостоятельный статус, это очевидно. Потому что он чуть-чуть антизападный. Ну такой – не прозападный. С другой стороны, он претендует на региональный уровень – гегемон", – отметил он.

По словам Фейгина, турецкий президент легко меняет союзников, напомнив инцидент со сбитым ВВС Турции российским бомбардировщиком в 2015 году.

"Он циничный, предельно циничный. И человек, который действительно идейно заряженный. Его главная задача – это поднять региональный статус Турции до уровня, повторяю, гегемона Закавказья, Причерноморья, бассейна Крыма с выходом на, так сказать... Сирия – понятно, это само собой, это даже не обсуждается. И шире. То есть он всегда об этом мечтал. И сейчас для него в условиях ослабления России... Из этой войны Россия не выйдет, как бы и чего бы ни происходило, усиленной. Это для него шанс показать, что "я больше, чем просто Турция, я больше, чем просто лидер Турции. Я большой региональный начальник", – считает юрист.

Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Марк Фейгин
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