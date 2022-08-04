"Это был упрек полушутя от Путина, Эрдоган просто улыбнулся". Посол Украины в Турции прокомментировал желание РФ производить Bayraktar

Эрдоган заявил, что Путин на встрече в Тегеране предлагал ему сотрудничество в производстве Bayraktar Фото: EPA

Он напомнил, что генеральный директор компании Baykar Makina, которая производит беспилотники Bayraktar ТВ2, Халук Байрактар еще до возникновения идеи "сотрудничества" заявлял, что "они не будут никогда поставлять в Россию никаких Bayraktar".

После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин предлагал такое сотрудничество, "но не было никаких обещаний или обязательств", обратил внимание Боднар.

"Спикер Эрдогана Ибрагим Калин разъяснил, что это был как упрек полушутя от Путина, на что Эрдоган просто улыбнулся. Позже были разъяснения от председателя государственного агентства по оборонной промышленности, что никакой работы по оборудованию производства Bayraktar или других летательных аппаратов между Россией и Турцией не ведется", – рассказал посол.

Он добавил, что этот вопрос содержит "определенный эмоциональный элемент", но для Украины важно, чтобы Турция была "надежным партнером в реализации тех проектов и направлений сотрудничества, которые для нас стратегически важны".

"И она по сей день таковой остается", – заверил Боднар.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу", опубликованном 3 августа, говорил, что в случае именно с Bayraktar "по ряду причин сложно представить, что Турция будет поставлять эти системы РФ".

В то же время 18 июля он отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и это вызывает у украинской стороны вопросы.