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"Это был упрек полушутя от Путина, Эрдоган просто улыбнулся". Посол Украины в Турции прокомментировал желание РФ производить Bayraktar

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Эрдоган заявил, что Путин на встрече в Тегеране предлагал ему сотрудничество в производстве Bayraktar
Эрдоган заявил, что Путин на встрече в Тегеране предлагал ему сотрудничество в производстве Bayraktar
Фото: EPA

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция остается надежным партнером в реализации стратегически важных для Украины проектов. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ" 2 августа, комментируя историю с желанием России участвовать в производстве Bayraktar.

Он напомнил, что генеральный директор компании Baykar Makina, которая производит беспилотники Bayraktar ТВ2, Халук Байрактар еще до возникновения идеи "сотрудничества" заявлял, что "они не будут никогда поставлять в Россию никаких Bayraktar".

После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин предлагал такое сотрудничество, "но не было никаких обещаний или обязательств", обратил внимание Боднар.

"Спикер Эрдогана Ибрагим Калин разъяснил, что это был как упрек полушутя от Путина, на что Эрдоган просто улыбнулся. Позже были разъяснения от председателя государственного агентства по оборонной промышленности, что никакой работы по оборудованию производства Bayraktar или других летательных аппаратов между Россией и Турцией не ведется", – рассказал посол.

Он добавил, что этот вопрос содержит "определенный эмоциональный элемент", но для Украины важно, чтобы Турция была "надежным партнером в реализации тех проектов и направлений сотрудничества, которые для нас стратегически важны".

"И она по сей день таковой остается", – заверил Боднар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу", опубликованном 3 августа, говорил, что в случае именно с Bayraktar "по ряду причин сложно представить, что Турция будет поставлять эти системы РФ". 

В то же время 18 июля он отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и это вызывает у украинской стороны вопросы.

Контекст:

Турция, входящая в блок НАТО, на фоне вторжения РФ в Украину заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, однако не присоединилась к западным санкциям против Кремля и продолжает сотрудничать с Москвой.

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.

Директор Baykar Makina Халук Байрактар 19 июля говорил, что компания никогда не будет поставлять свою продукцию в Россию.

Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран). 26 июля Эрдоган заявил, что Путин на этой встрече выразил желание наладить сотрудничество c Baykar Makina и открыть на территории РФ завод по производству беспилотников.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Сочи 5 августа Путин и Эрдоган могут обсудить "военно-техническое сотрудничество". Деталей он не привел. 

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир 29 июля сказал, что предложение Путина о сотрудничестве с компанией Baykar Makina в настоящее время "не в повестке дня".

Теги: Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, беспилотники, Василий Боднар, война России против Украины, сотрудничество, Bayraktar
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