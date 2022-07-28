Производитель Bayraktar бесплатно передаст Украине беспилотник, деньги на который собрали в Польше

В Польше собрали 22,5 млн злотых на беспилотник Bayraktar для Украины Фото: ЕРА

Он опубликовал письмо от турецкой компании, в котором говорится, что ее руководство поражено участием сотен тысяч поляков в акции по сбору средств и "хочет стать частью этого человеческого отображения солидарности".

"Компания Baykar официально заявила, что наш дрон для Украины передадут ей без оплаты, а это 22,5 млн злотых, которые мы собрали", – написал Сераковский.

По его словам, таким образом финансовая помощь Украине в целом увеличилась приблизительно до 50 млн злотых.

Журналист уточнил, что по договоренности с украинской и турецкой сторонами собранные на Bayraktar средства направят на гуманитарную помощь для украинского народа.

24 июля Сераковский сообщил, что в Польше собрали 22,5 млн злотых ($4,7 млн) на беспилотник Bayraktar для Украины.