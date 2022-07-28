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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Производитель Bayraktar бесплатно передаст Украине беспилотник, деньги на который собрали в Польше

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В Польше собрали 22,5 млн злотых на беспилотник Bayraktar для Украины
В Польше собрали 22,5 млн злотых на беспилотник Bayraktar для Украины
Фото: ЕРА

Производитель Bayraktar бесплатно передаст Украине беспилотник, деньги на который собрали в Польше. Об этом 28 июля в Facebook сообщил инициатор сбора, польский журналист Славомир Сераковский.

Он опубликовал письмо от турецкой компании, в котором говорится, что ее руководство поражено участием сотен тысяч поляков в акции по сбору средств и "хочет стать частью этого человеческого отображения солидарности".

"Компания Baykar официально заявила, что наш дрон для Украины передадут ей без оплаты, а это 22,5 млн злотых, которые мы собрали", – написал Сераковский.

По его словам, таким образом финансовая помощь Украине в целом увеличилась приблизительно до 50 млн злотых.

Журналист уточнил, что по договоренности с украинской и турецкой сторонами собранные на Bayraktar средства направят на гуманитарную помощь для украинского народа.

https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid0w4JRSCejBPbgJfsUEg54KwCHXcozH9acPsfN9Jz4Zpn5U2WHK4r2SgoajxpnEitil

24 июля Сераковский сообщил, что в Польше собрали 22,5 млн злотых ($4,7 млн) на беспилотник Bayraktar для Украины.

Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг. 

Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники

Сбор средств на Bayraktar в Польше стартовал в конце июня. Она стала второй страной, которая собирала деньги на беспилотник для Украины. Первой была Литва, объявившая о сборе в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. 8 июля беспилотник доставили в Украину.

Также на этот беспилотник собирали и в Украине – сбор организовал телеведущий и волонтер Сергей Притула, за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотниковТурецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины против российских оккупантов.

Сейчас сбор денег на Bayraktar для Украины продолжается в Норвегии и Канаде.

26 июля стало известно, что благотворительный фонд "Повернись живим" с помощью украинцев купил для украинских защитников комплекс Bayraktar TB2 стоимостью $16,5 млн.

Теги: Украина, Польша, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Bayraktar
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