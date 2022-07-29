В Турции не смогли сказать, возможно ли сотрудничество РФ с компанией – производителем БПЛА Bayraktar, которое предлагал Путин

Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет 29 июля Hürriyet.

Он отметил, что "не может сказать, что это возможно".

По словам Демира, "нет ничего, что было бы в повестке дня и начало работать".

Глава управления оборонной промышленности Турции подчеркнул, что формирование процесса происходит в рамках политики республики. Зона деятельности управления – "техническая сторона вопроса", добавил Демир.