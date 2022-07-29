В Турции не смогли сказать, возможно ли сотрудничество РФ с компанией – производителем БПЛА Bayraktar, которое предлагал Путин

Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет 29 июля Hürriyet.
Он отметил, что "не может сказать, что это возможно".
По словам Демира, "нет ничего, что было бы в повестке дня и начало работать".
Глава управления оборонной промышленности Турции подчеркнул, что формирование процесса происходит в рамках политики республики. Зона деятельности управления – "техническая сторона вопроса", добавил Демир.
Турция, входящая в блок НАТО, на фоне вторжения РФ в Украину заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, однако не присоединилась к западным санкциям против Кремля и продолжает сотрудничать с Москвой.
В последний раз президент Турции Реджеп Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран). 26 июля Эрдоган заявил, что Путин на этой встрече выразил желание наладить сотрудничество Baykar Makina и открыть на территории РФ завод по производству беспилотников.
При этом директор Baykar Makina Халук Байрактар 19 июля говорил, что компания никогда не будет поставлять свою продукцию в Россию.