Президент "Фенербахче": Мы не будем извиняться перед Украиной. Посол Украины должен перед нами извиниться

"Мы не будем извиняться перед Украиной. Официальный представитель по иностранным делам и посол [Украины] должны извиниться перед нами. Я думаю, на вас повлияли СМИ и посты соперничающих команд, которые лезут во все на свете", – сказал Коч.
Он отметил, что обсуждается событие, которое продолжалось 20 секунд из 120-минутного матча, и призвал УЕФА не применять двойные стандарты и не смешивать спорт и политику.
"Европейские СМИ переполнены... Знаете, какие странные кричалки, какая странная символика на матчах в Украине? И знаете, какие странные транспаранты там поднимают? Баннеры даже не идут ни в какое сравнение с тем, что здесь", – заявил Коч, отметив, что имеет в виду, в частности, расизм.
Он также подчеркнул, что "Фенербахче" "не умалчивает о проблемах, которые заставляют всех прятать голову в песок" и не является сторонником войны. Коч считает, что на клуб нельзя возлагать ответственность за действия болельщиков.
"Нельзя оскорблять "Фенербахче". Это было далеко от идентичности "Фенербахче". Что бы мы сделали? Мы должны были заткнуть людям рты? Почему была такая реакция?" – спросил он.
Президент "Фенербахче" утверждает, что украинский вратарь, ранее игравший в Турции (речь идет об украинце Денисе Бойко, который играл в "Бешикташе"), провоцировал трибуны со скамьи запасных.
Коч поблагодарил тренера киевского "Динамо" Мирчу Луческу за его действия на матче, и подчеркнул, что информация о том, что Луческу не присутствовал на пресс-конференции в знак протеста, не соответствует действительности.
Матч "Динамо" и "Фенербахче" состоялся 27 июля в Стамбуле. "Динамо" победило в дополнительное время со счетом 2:1 и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Во время матча после первого забитого киевской командой гола турецкие фаны начали скандировать имя Путина. В ответ на это, по данным "UA-Футбол", тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал пресс-конференцию, которая является традиционной после поединков в Лиге чемпионов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по факту кричалок турецких фанатов о Путине во время матча.
После матча посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что расстроен неприемлемыми действиями некоторых фанатов "Фенербахче", сообщило "BBC News Україна". "Понимаем эмоции и волнения, которые испытывает каждый болельщик во время такой напряженной игры. Но никогда не поймем слова поддержки российскому убийце и агрессору, сознательно убивающему украинцев и уничтожающему нашу страну", – сказал Боднар.
"Фенербахче" 28 июля опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что осуждает войну, а выкрики части болельщиков "абсолютно не отражают позицию и ценности нашего клуба".