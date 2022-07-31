Президент "Фенербахче": Мы не будем извиняться перед Украиной. Посол Украины должен перед нами извиниться

Коч подчеркнул, что после матча, который шел 120 минут, все обсуждают выкрики фанатов, которые длились 20 секунд Фото: EPA

"Мы не будем извиняться перед Украиной. Официальный представитель по иностранным делам и посол [Украины] должны извиниться перед нами. Я думаю, на вас повлияли СМИ и посты соперничающих команд, которые лезут во все на свете", – сказал Коч.

Он отметил, что обсуждается событие, которое продолжалось 20 секунд из 120-минутного матча, и призвал УЕФА не применять двойные стандарты и не смешивать спорт и политику.

"Европейские СМИ переполнены... Знаете, какие странные кричалки, какая странная символика на матчах в Украине? И знаете, какие странные транспаранты там поднимают? Баннеры даже не идут ни в какое сравнение с тем, что здесь", – заявил Коч, отметив, что имеет в виду, в частности, расизм.

Он также подчеркнул, что "Фенербахче" "не умалчивает о проблемах, которые заставляют всех прятать голову в песок" и не является сторонником войны. Коч считает, что на клуб нельзя возлагать ответственность за действия болельщиков.

"Нельзя оскорблять "Фенербахче". Это было далеко от идентичности "Фенербахче". Что бы мы сделали? Мы должны были заткнуть людям рты? Почему была такая реакция?" – спросил он.

Президент "Фенербахче" утверждает, что украинский вратарь, ранее игравший в Турции (речь идет об украинце Денисе Бойко, который играл в "Бешикташе"), провоцировал трибуны со скамьи запасных.

Коч поблагодарил тренера киевского "Динамо" Мирчу Луческу за его действия на матче, и подчеркнул, что информация о том, что Луческу не присутствовал на пресс-конференции в знак протеста, не соответствует действительности.