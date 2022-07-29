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"Фенербахче" не согласен со своими фанатами, скандировавшими имя Путина: Война – это не храбрость, это трусость! Нет войне!

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Стамбульский "Фенербахче" выступил против войны и осудил своих болельщиков за кричалки о Путине
Стамбульский "Фенербахче" выступил против войны и осудил своих болельщиков за кричалки о Путине
Фото: Fenerbahce / Instagram

Турецкий клуб "Фенербахче" разместил 28 июля на своем официальном сайте заявление по поводу инцидента на матче квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо", когда часть болельщиков на трибунах в Стамбуле скандировала имя президента России Владимира Путина.

"Во время матча против киевского "Динамо" на нашем поле в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов после гола соперника на части стадиона прозвучали выкрики. "Фенербахче" делает заявление против этого дискурса, который не представляет наш клуб и никак не отражает корпоративную позицию нашего клуба", – говорится в сообщении.

В "Фенербахче" отметили, что клуб мгновенно отреагировал на начало военных действий 24 февраля 2022 года.

"Мы хотели бы еще раз подчеркнуть в своем сообщении, которое мы передали через все наши официальные каналы: война – это не храбрость, это трусость! Нет войне!" – заявил клуб.

В "Фенербахче" отмечают, что "возбуждение части трибун" продолжалось всего 20 секунд в 120-минутном матче.

"Какая бы ни была причина, мы, как спортивный клуб "Фенербахче", не согласны с реакцией, которая возникла на части наших трибун. Приписывание этого дискурса, абсолютно не отражающего позицию и ценности нашего клуба, всем нашим болельщикам и возложение ответственности на наш клуб нельзя назвать честным и справедливым подходом. Мы осуждаем попытки вмешать наш клуб и нашу страну, а также попытки установить повестку дня, которая повлечет за собой недоразумение и политизацию", – сообщили в "Фенербахче".

Стамбульский клуб, резюмируя, напомнил о своей позиции о необходимости разделять спорт и политику.

Контекст:

Матч "Динамо" и "Фенербахче" состоялся 27 июля в Стамбуле. "Динамо" победило в дополнительное время со счетом 2:1 и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Во время матча после первого забитого киевской командой гола турецкие фаны начали скандировать имя Путина. В ответ на это тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал пресс-конференцию, которая является традиционной после поединков в Лиге чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по факту кричалок турецких фанатов о Путине во время матча квалификации Лиги чемпионов между стамбульским "Фенербахче" и киевским "Динамо".

Теги: Россия, Владимир Путин, футбол, Украина, Динамо Киев, фанаты, ультрас, УЕФА, Лига чемпионов, стадион, Мирча Луческу, Стамбул, политика, Фенербахче
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