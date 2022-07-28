УЕФА начал расследование по факту кричалок турецких фанатов о Путине на матче "Фенербахче" с "Динамо"

В заявлении сказано, что будет изучено неподобающее поведение болельщиков турецкого клуба.

О результатах дисциплинарного расследования данного дела УЕФА уведомит в установленном порядке.

Контекст:

Матч "Динамо" и "Фенербахче" состоялся 27 июля. "Динамо" победило в дополнительное время со счетом 2:1 и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Во время матча после первого забитого киевской командой гол турецкие фаны начали скандировать имя Путина. В ответ на это тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал пресс-конференцию, которая является традиционной после поединков в Лиге чемпионов.