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УЕФА начал расследование по факту кричалок турецких фанатов о Путине на матче "Фенербахче" с "Динамо"

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Матч "Динамо" "Фенербахче" состоялся 27 июля
Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоялся 27 июля
Фото: EPA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по факту кричалок турецких фанатов о президенте России Владимире Путине во время матча квалификации Лиги чемпионов между стамбульским "Фенербахче" и киевским "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении сказано, что будет изучено неподобающее поведение болельщиков турецкого клуба.

О результатах дисциплинарного расследования данного дела УЕФА уведомит в установленном порядке.

Контекст:

Матч "Динамо" и "Фенербахче" состоялся 27 июля. "Динамо" победило в дополнительное время со счетом 2:1 и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Во время матча после первого забитого киевской командой гол турецкие фаны начали скандировать имя Путина. В ответ на это тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал пресс-конференцию, которая является традиционной после поединков в Лиге чемпионов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, футбол, спорт, Динамо Киев, УЕФА, Фенербахче
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